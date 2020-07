Olivier Veigneau, recrue d'expérience au Mans FC

Il était le capitaine du FC Nantes qui remontait en Ligue 1, en 2013-2014, quand le Mans FC plongeait dans les abîmes de la DH. Olivier Veigneau, 10e recrue du Mans FC, aura sans doute le CV le plus fourni de l'effectif sang-et-or. Pas moins de 93 matches disputés un Ligue 1, des expériences en Bundesliga et plus récemment en D1 turque.

Sur le terrain et dans les vestiaires

Sa cinquième et dernière saison au Kasimpasa SK a été frustrante puisqu'il n'a été appelé que pour cinq matches. Il arrive donc libre, ç un poste de latéral gauche les Manceaux étaient démunis suite aux départs de Tom Duponchelle et Enzo Ebosse.

Son retour en France avait plusieurs fois été évoqué l'hiver dernier, et dans des clubs ambitieux, comme Lens ou Le Havre, et carrément en Ligue 1 à Nantes, Nîmes ou Angers. Le voilà au Mans, avec davantage de garanties d'obtenir du temps de jeu. Un rôle sur le terrain et dans les vestiaires : il pourrait encadrer d'autres recrues parfois très jeunes. Il s'offre aussi, à 35 ans, le défi de viser une montée.