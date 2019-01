Olympique Strasbourg - ASSE : "ne pas faire la une de L'Équipe lundi matin", pour Jean-Louis Gasset

L'Etrat, France

À deux jours du match de coupe de France entre l'Olympique Strasbourg (7e division) et l'AS Saint-Étienne (Ligue 1), l'entraîneur Jean-Louis Gasset a affiché son habituelle prudence en conférence de presse vendredi 4 janvier. "Il faut qu'on soit professionnels, eux ils vont tout donner, pour eux c'est un rêve de jouer contre les Khazri, Cabella, M'Vila, il faut qu'on se remette dans la compétition", a déclaré le coach, avant un mois de janvier qui verra les Verts recevoir notamment Marseille et Lyon en Ligue 1.

"Ne pas faire la une de l'Équipe lundi".

Objectif victoire face à l'Olympique Strasbourg pour l'ASSE en #CoupedeFrancepic.twitter.com/dX5ixjBMft — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 4, 2019

Toujours des blessés, Selnaes suspendu

Pour ce 32e de finale de coupe de France, Jean-Louis Gasset alignera _"la meilleure équipe possible"_mais devra composer sans plusieurs de ses cadres. La défense reste décimée, Mathieu Debuchy, Neven Subotic et Gabriel Silva, trois titulaires, sont toujours à l'infirmerie même s'ils se rapprochent d'un retour. Au milieu, Ole Selnaes, un des meilleurs joueurs des Verts depuis le début de saison, sera suspendu et Romain Hamouma ne devrait faire son retour que la semaine prochaine.

Mercato : statut quo

L’entraîneur des Verts a aussi évoqué le mercato hivernal, confirmant qu'il serait "bien différent" de celui de l'an passé. "On avait besoin de cadres pour redresser l'équipe, là on va essayer de faire des bons coups", a précisé le coach qui a donné son avis aux dirigeants et même quelques idées. "Les matchs vont s'enchaîner, on va être ric-rac à quelques postes", selon Jean-Louis Gasset, qui fera "avec l'effectif qu'il y aura au 1er février", une manière de ménager les attentes du public et de laisser au bon vouloir des dirigeants le recrutement de ce mercato d'hiver.

Le calendrier pour les Verts en janvier :