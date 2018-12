Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne se jouera finalement le samedi 5 janvier à 13h

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Alsace

Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne se jouera finalement le samedi 5 janvier à 13h et sera diffusée sur Eurosport, en plus d’être en intégralité sur votre radio. La rencontre a d'abord été prévue le dimanche 6 janvier à 15h.