L'OM "fait de la merde" et sombre à Porto (0-3)

L'OM était au pied du mur. Plutôt que de l’escalader, les marseillais l'ont pris pleine face. La ligue des champions n'est pas leur truc. Ils n'y arrivent pas ou n'ont pas le niveau. On l'a encore vu à Porto, dans un stade vide, et face à une équipe qui n'a pas forcé, pour les étriller l'OM (3-0).

Balle de 1-1 manquée par Payet qui manque son pénalty

"On se tue nous-mêmes, tout le temps". André Villas-Boas, entraîneur de l'OM Copier

Mené d'entrée de match (Maréga, 4e, dans le but vide), à la suite de mauvaises relances, l'OM montre pourtant un visage plus intéressant que lors de ses deux premières sorties européennes. Les marseillais ont même l'occasion de se relancer mais Payet met son pénalty au-dessus (10e). Jamais les marseillais ne s'en relèveront. L'occasion de ne pas revenir à vide est passée.

"On fait de la merde" lâche et se fâche André Villas-Boas Copier

L’image que l'on donne n'est pas normale. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

Porto se met à l'abri à la 28e (2-0) sur pénalty. Et procède par contre-attaque en seconde période face à d'inoffensifs olympiens. Sur l'un d'eux, les dragons crachent du feu. L'OM est à genou et fait honte à ses supporter. "On peut parler de honte reconnait André Villas-Boas en conférence de presse. On se tue nous-mêmes, comme lors des deux premiers matches. Porto a eu plus d'envie et on n'était pas là. _On n'est pas préoccupé par une qualification. On l'est par le fait de donner une bonne image. Celle-ci n'est pas normale._"

12e défaite de suite en Ligue des Champions: "une honte, on fait de la merde" selon Villas-Boas

En s’inclinant lourdement dans le nord du Portugal, l'OM entre dans la (mauvaise) histoire de la Ligue des Champions en concédant une 12e défaite d'affilée. Les marseillais rejoignent les belges d'Anderlecht et ce n'est pas une blague.

"Je n'ai rien à voir avec ça. Deschamps (qui était l’entraîneur de l'OM en 2012 quand cette série a débuté) a qualifié l'équipe en étant champion. Ca veut donc dire qu'il ne fallait pas que Deschamps gagne le championnat? débute, le visage pâle, probablement très déçu du comportement de son équipe pour son retour à Porto, André Villas-Boas, quand on le questionne sur cette série historique, avant de se lâcher. Que veux-tu dire... Aujourd'hui, il (ce record) _me tombe ça dessus. Mais que peut-on faire maintenant? Rien. C'est une honte_, c'est sur l'OM qu'est tombée cette merde. Pour être faible et faire de la merde en ligue des Champions, il faut être là. On est là et on fait de la merde. Il faut absolument faire mieux car c'est déjà beaucoup."

Rien d'autre à ajouter...