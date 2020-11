OM : Thauvin exige un "sursaut d'orgueil" avant la réception de Porto en Ligue des Champions

Derniers de leur groupe avec 0 point, aucun but inscrit, et un niveau ridicule, les footballeurs marseillais reçoivent Porto, ce mercredi, (dès 21h sur France Bleu Provence), avec l'idée, surtout, de montrer un autre visage.

Seule une victoire, ce mercredi soir, permettra à l'OM de conserver une petite flamme allumée sur la plus belle des compétitions de clubs. Si les Marseillais ne lèvent pas les bras dans un stade Vélodrome toujours vide, ils ne pourront quasi plus rêver des 8es de finale, leur objectif initial. Bon, sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, lors de la phase aller conclue par trois défaites en autant de sorties, celui-ci est bien trop élevé.

Et sans se risquer au moindre pronostic, les Olympiens veulent surtout montrer un autre visage, un tout autre comportement que celui, lamentable, des trois premiers rounds.

"J'ai du mal à l’assumer, j'ai un sentiment de honte." Florian Thauvin, attaquant de l'OM

"Il faut avoir un peu d'égo, se regarder dans un miroir et se dire qu'en tant que compétiteurs, on ne peut accepter ça. On doit avoir un sursaut d’orgueils'est presque énervé Florian Thauvin, à la veille de cette rencontre retour face au club du nord du Portugal.

Les joueurs de l'OM lors de leur dernier entrainement, mardi matin, à la Commanderie © Radio France - Bruno Blanzat

Pour l'ailier de l'OM, ce n'est pas normal, à ce niveau-là, d'afficher un tel état d’esprit. Même s'il n'y a plus rien à jouer comptablement, quand on rentre chez nous, on doit être fier du travail fourni sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut qu'avoir des regrets sur ce début de compétition et ça fait mal. J'ai du mal à l’assumer, j'ai un sentiment de honte."

Florian Thauvin de penser aussi, aux sensations vécues par les supporters olympiens, qui comptent bien éviter une 13e défaite de suite dans la compétition, ce qui serait un record. Quand on joue dans un club comme l'Olympique de Marseille, si puissant qu'il est, non ne peut accepter ça. Et en tant que joueur, je suis le premier supporter donc je ne l’accepte pas. Il faut faire mieux."

Dernier entrainement des footballeurs marseillais, mardi, à la Commanderie, à la veille de défier Porto © Radio France - Bruno Blanzat

Son entraîneur André Villas-Boas résume la situation ainsi: "On a assez parlé. On attends désormais des actes." Et il n'est pas le seul.

L'attaquant Radonjic, blessé à la cuisse et absent deux semaines, seul manquant

Equipe probable de l'OM : Mandanda (cap) - Sakaï, Balerdi, Alvaro, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Bénédetto, Payet.