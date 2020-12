L'OM l'emporte facilement à Nîmes (2-0) et grimpe sur le podium

Soirée parfaite pour l'OM: succès logique et précieux à Nîmes, deux buts d'attaquants, une place provisoire sur le podium et une gestion de temps de jeu intéressante.

Une mi-temps pour tester, une autre pour marquer.

Sauvée par sa barre transversale (17e), sur un coup-franc d'Eliasson, l'OM prend ensuite le dessus sur des crocos limités. Mais il faut attendre la seconde période et l'heure de jeu pour voir les olympiens prendre l'ascendant. Bénédetto, en buteur qui retrouve la confiance, d'une balle piquée (57e) et Germain, sorti du banc, et à la conclusion d'une belle action marseillaise placent l'OM à l'abri. Une formation phocéenne qui a su gérer une fin de match en supériorité numérique pendant plus de 15 minutes.

C'est une cinquième victoire de suite en championnat pour l'OM qui s'empare, provisoirement, de la deuxième place de Ligue 1.

Tout roule actuellement pour les hommes d'André Villas-Boas, qui a même pu gérer les temps de jeu de ses joueurs.