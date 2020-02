OM: à Nîmes, c'est souvent chaud!

Seulement 120 kms séparent Marseille de Nîmes. Deux villes sudistes, aux antipodes en terme de budget, de stade et d'ambitions, mais deux clubs sont les aficionados se ressemblent: ils sont bien chauds.

Un très bon public à l'OM, mais aussi un très bon public à Nîmes. Johnny Ecker

Car le stade des Costières, c'est un petit Vélodrome. Une enceinte bondée ce vendredi soir, plus de 15 000 personnes en feu (déplacement autorisé pour 400 supporters marseillais), car chaque spectateur peut se lever et hurler pour encourager son équipe. Une vraie arène. "Deux clubs du sud fera que ce sera un match très chaud prédit l'ancien défenseur Johnny Ecker, qui a porté les deux maillots (NO: 93-99 et 06-07 ; OM: 02-25). Il y a un très bon public à l'OM, c'est certain, mais il y a également un très bon public à Nîmes. _Pas mal de nîmois sont pour l'OM_, on le sait depuis longtemps, mais sur ce match et dans la situation de Nîmes Olympique (18e, barragiste), le stade sera certainement acquis aux nîmois ce vendredi."

Nous aussi on sait être méchant. Bouba Kamara, OM

Un stade à l'unisson de ses crocos, sur leur meilleure dynamique de la saison, et qui proposent un vrai combat à leur adversaire. L'OM devrait souffrir. "Les valeurs, à Nîmes, ce n'est pas toujours que du bon football, mais c'est une équipe qui ne lâche rien de la première à la dernière minute prévient Ecker pour qui l'OM devra rester vigilant". Mais ça, Bouba Kamara le sait. _"_De partout où on va et même à la maison, les équipes, en gros, veulent nous tuer image le milieu de terrain natif de Marseille. On sait ce qui nous attend. On n'a pas peur d'aller au combat et on l'a vu cette saison, nous aussi on sait être méchant."

L'OM n'a jamais perdu deux matches de suite en L1 cette saison

D'autant que les marseillais, toujours larges 2e avec 8 points de plus que le 3e, Rennes, restent sur une gifle, face à Nantes samedi dernier. On attend leur réaction, eux qui n'ont jamais perdu deux matches de suite en championnat cette saison. Gagner dans le volcan des Costières rassurerait forcément les plus inquiets de leurs supporters.