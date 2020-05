OM : Andoni Zubizaretta s'en va, André Villas-Boas va-t-il rester ?

L' Olympique de Marseille a annoncé le départ, via un communiqué, ce jeudi soir du directeur sportif du club Andoni Zubizarretta. Un départ à l'amiable précise l'OM mais qui pose question sur l'avenir du coach André Villas-Boas, les deux hommes sont très proches. Les supporters s'inquiètent.

André Villas Boas entouré d'Andoni Zubizarreta (directeur sportif) et Jacques Henri Eyraud (Président de l'OM )

Dans une ligue 1 endormie à cause de l'épidémie de Covid-19, les choses bougent à l'Olympique de Marseille. Il est vrai que ces derniers temps les rumeurs circulaient sur un éventuel mouvement, des incertitudes concernant surtout l'avenir du coach André Villas-Boas finalement c'est le directeur sportif du club Andoni Zubizarretta qui s'en va le premier. En poste depuis près de trois ans et demi à l'OM, l'Espagnol fait ses valises d'un commun accord avec le club, un départ "à l'amiable" précise la direction dans son communiqué, qui lui rend hommage.

Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui. Depuis fin 2016, il a été de toutes les batailles à mes côtés. Il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides s'agissant du groupe professionnel comme du centre de formation - Jacques-Henri Eyraud

De son côté l'Espagnol remercie aussi le club et ses dirigeants, tout le personnel avec qui il a travaillé ces dernières années dans la cité phocéenne.

Je veux remercier Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l’OM a été une immense joie. Merci à André Villas Boas de m’avoir régalé dans le foot et de m’avoir fait découvrir un vrai ami - Andoni Zubizarretta

Quel avenir pour André Villas-Boas ?

Et ce qui interroge beaucoup depuis ce jeudi soir c'est désormais l'avenir d'André Villas-Boas. Le coach de l'OM est un homme de parole et il avait annoncé que son avenir était lié à celui d’Andoni Zubizaretta. Un directeur sportif qui a pensé à lui il y a un an pour relancer, avec succès, l’équipe marseillaise.

Alors, avec le départ de celui-ci, difficile de se dire que cela n’aura pas de répercussions sur le choix de Villas-Boas d’honorer, ou pas, sa dernière année de contrat. Un technicien qui vient de passer trois jours à Marseille. A son programme, surtout : des réunions avec son président Jacques-Henri Eyraud pour parler de l’avenir. Le portugais, très ambitieux, voulait être rassuré sur les moyens financiers dont dispose l’OM pour monter une équipe compétitive, notamment pour être au niveau en Ligue des Champions. Sur ce point-là, il aurait quitté le bureau présidentiel assez déçu.

L’entraîneur voulait aussi savoir si Zubizaretta allait poursuivre sa mission et avoir la main sur le recrutement de la future équipe. Depuis quelques heures, Villas-Boas est au courant. Et il espérait là-aussi une autre réponse. Un départ en tout cas qui fait beaucoup réagir les supporters sur les réseaux sociaux qui ne cachent pas leurs inquiétudes.