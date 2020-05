Le coach de l'OM plus que jamais proche de la sortie ? D'après l'Equipe et La Provence André Villas-Boas aurait refusé une prolongation de son contrat ce lundi. Les dirigeants pourtant répètent qu'ils veulent poursuivre l'aventure avec lui.

OM : André Villas-Boas fait un pas de plus vers la sortie

Les jours passent mais ne se ressemblent pas à l'OM. Nouveau rebondissement ce lundi : André Villas-Boas aurait refusé une prolongation de contrat proposée par le club. Le départ n'est pas encore annoncé mais le message semble clair. En refusant la prolongation de contrat, arrivée sur son bureau, André Villas-Boas confirme qu’il n’apprécie pas les manières de faire de ses dirigeants. Et il leur remet la pression. L’entraîneur ne digère toujours pas le départ, jeudi dernier, d’Andoni Zubizaretta, le directeur sportif, passé hier au centre d’entrainement régler sa séparation avec l’OM.

La balle dans le camp Eyraud

Le propriétaire américain du club Franck Mc Court a répété à Villas-Boas dans le week-end que l’OM souhaitait le garder plusieurs années. La prolongation ferait état d’un bail prolongé d’un an. Surprenant ! Ce lundi matin, c’est de la part de l’entraîneur portugais que l’on attendait des nouvelles. Ce mardi matin, la patate chaude est de nouveau dans les mains du président Eyraud.

Oui, Villas-Boas est proche de la sortie. Mais il lui reste une année de contrat, on le répète et il ne compterait pas, aussi pour son staff technique, composé de plusieurs membres, en faire cadeau au club. Le poker menteur continue. Un peu de manière surréaliste, et sans qu’une grosse surprise ne soit à laisser de côté.