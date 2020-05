OM : André Villas-Boas veut rester mais à certaines conditions

Il sera bien là sur la banc la saison prochaine pour entraîner les olympiens en championnat et en Ligue des Champions. André Villas-Boas confirme qu'il veut rester à l'OM et met fin aux rumeurs qui circulaient sur son départ de Marseille, mais le coach impose un "mais". Confiné actuellement au Portugal c'est à nos confrères de RMC qu'il a expliqué ses souhaits pour la saison prochaine.

Alors qu'il est engagé jusqu'en juin 2021 avec l'OM, André Villas-Boas met la pression sur ses dirigeants. D'une certaine façon il réitère ses propos tenus au mois de janvier dernier en conférence de presse.

Au début de l'année André Villas-Boas déplorait l'arrivée au sein du staff marseillais de Paul Aldridge, qui réduisait en conséquence le champ de responsabilités d'Andoni Zubizarreta. Les deux hommes sont proches et André Villas-Boas veut continuer de travailler avec lui.

Je dois comprendre plus ou moins qui seront les personnes à mes côtés, si Andoni et Albert (Vincent, ndlr), seront toujours des personnes avec du pouvoir ou non.