OM: après la claque de Porto, un succès étriqué

Un tir en 90 minutes, Un tir cadré, un but… Le rendement de l’OM est bien meilleur que le Livret A au sommet de sa forme.

1 tir cadré, un but, par ailleurs magnifique, c’est une première dans l’histoire du championnat de France pour une équipe depuis 15 ans.

Et malgré son petit match dans l’animation offensive, médiocre en première période, un poil meilleure en seconde, cette équipe finit par s’imposer. Finit toujours par s’imposer… Cette 3ème victoire d’affilée en Ligue 1 pour l’OM fait taire un peu les critiques, pas forcément les sceptiques.

"Dans la période actuelle, on se contente du minimum". Morgan Sanson, milieu de terrain de l'OM Copier

On se contente, aujourd'hui, de ces trois points. Morgan Sanson, milieu de terrain de l'OM et buteur

"Dans la période actuelle, on se contente du minimum, ca veut dire les trois points résume le buteur Morgan Sanson, entré à la mi-temps et auteur d'un but magnifique, d'une volée des 20 mètres sous la barre (72e). _Après, le jeu, on verra dans les prochaines semaines. Avec 18 points 9 matches, on est content du bilan_, même si on pourrait faire beaucoup mieux dans le jeu et dans presque tout. En jouant mieux, on prendrait plus de plaisir mais on se contente, aujourd'hui, de ces trois points."

Un tir à 3 points qui l'envoie à la 4e place de la L1

Oui cet OM ne joue pas bien, oui cet OM est encore sauvé par sa transversale et par un arbitre qui oublie un penalty pour Strasbourg en fin de match. Mais cet OM, agonisant à Porto, mardi, est toujours debout. Et se retrouve à lécher le podium de la Ligue 1 (4e provisoire) ce matin grâce à ce tir à 3 points…

Les marseillais qui se frotteront à Nice (5e) au Vélodrome, après les deux semaines de trêve internationale.