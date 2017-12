OM - ASSE : Attaque de feu contre défense poreuse

L'OM, qui a inscrit 32 buts en 16 matchs de Ligue 1, reçoit l'ASSE qui a encaissé 14 buts sur ces 5 derniers matchs. Ce ne sont que des chiffres, mais ils ne sont pas de nature à donner de la confiance aux stéphanois qui en ont pourtant tellement besoin.

Commençons par expier le négatif : l'ASSE reste sur 7 matchs consécutifs en Ligue 1 sans victoire et vient d'encaisser 14 buts en l'espace de 5 matchs. Les marseillais sont en feu : ils n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis la mi-septembre, viennent de se qualifier en 16eme de finale de la Ligue Europa et ont marqué 32 buts en 16 matchs. Rajoutez à cela que l'ASSE n'a plus gagné au Vélodrome depuis 1979 ... n'en jetez plus ! La victoire des Verts semble, sur le papier, bien osée à parier.

"Nantes ? La meilleure première période de la saison"

Et pourtant, Julien Sablé et ses hommes martèlent le même discours : ne pas se décourager, se réfugier dans le travail, refuser la défaite, la haïr même à l'entrainement. L'ASSE ne se remettra pas du combo "derby - démission d'Oscar Garcia" en quelques jours : "On est prêts à souffrir encore quelques temps, concède Julien Sablé. Mais je sens mon groupe qui ne lâche pas. Je sais que les équipes naissent dans la difficulté. Notre groupe il est à créer et quand on va s'en sortir - parce qu'on va s'en sortir - on sera plus forts parce qu'on crée des relations fortes dans la difficulté."

Le coach veut donner un message positif à ses joueurs et sans être des béni-oui-oui, les motifs d'espoir existent. La première période de l'ASSE contre Nantes fut très encourageante et conclue par une barre de Bryan Dabo et un superbe but de Vincent Pajot. "C'est même la meilleure première période depuis le match contre Nice en ouverture, affirme Julien Sablé. Cela montre que les joueurs sont réceptifs, qu'ils veulent s'en sortir."

S'inspirer du Red Bull Salzbourg

Les stéphanois ont malgré tout montré des carences en seconde période qui ne plaident pas en leur faveur. Ils devront tenir le rythme de la première période pour espérer revenir du Vélodrome avec des points. A eux de s'inspirer du match du Red Bull Salzbourg jeudi dernier en Ligue Europa : ils ont su fermer les espaces par un jeu agressif et des combinaisons rapides. Ils ont tenu le nul (0-0). En l'état actuel des choses, ce serait déjà un bon résultat pour les Verts.