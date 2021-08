OM - ASSE : ici c'est toujours "Sainté bébé" ?

L'AS Saint-Étienne retrouve le stade Vélodrome et l'Olympique de Marseille ce samedi à 21 heures pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. La forteresse du Vélodrome est tombée aux mains des Stéphanois la saison dernière (2-0 le 17 septembre 2020) après 41 ans sans succès. Une victoire qui avait donné lieu a beaucoup de chambrage de la part des joueurs de l'ASSE reprenant à leur compte les paroles de "Bande Organisée", une chanson d'un collectif de rappeurs marseillais.

Près d'un an après, l'exploit semble être encore plus inaccessible. Cette fois l'Olympique de Marseille pourra compter sur le soutien de son public et plus de 60.000 spectateurs devraient garnir les travées du Vélodrome. "C'est quelque chose de nouveau qu'ils (les jeunes joueurs) doivent appréhender reconnaît Claude Puel. Cela met une pression. Il faut s'en servir pour qu'elle soit positive et éveiller les sens. Je ne vous cache pas que lors du premier match, et même à Lens, l'échauffement a été difficile. C'est bien qu'ils retrouvent le sens de leur métier, à savoir faire plaisir aux spectateurs".

Face aux dizaines de milliers de fan de l'OM, les Stéphanois ne pourront pas compter sur les supporters des Verts. Ils ont été interdit de déplacement par le ministère de l'Intérieur.

Les Verts toujours en quête d'une première victoire

Après trois matchs nuls (Lorient, Lens et Lille), l'AS Saint-Étienne est toujours en quête de sa première victoire de la saison. "On savait qu'on allait avoir un début de championnat très compliqué mais on a du caractère explique le défenseur des Verts Timothée Kolodziejczak. C'est vrai qu'on ne gagne pas mais on va être difficile à battre car on ne lâche pas. On l'a démontré contre Lille où tout n'a pas été parfait mais nous avons progressé dans la mentalité par rapport à l'année dernière. On a un gros match contre Marseille et on va essayer de le gagner".

Le match d'après pour l'OM

De leur côté les Phocéens voudront solder les deux défaites concédés face aux Stéphanois la saison dernière. Mais surtout retrouver un peu de sérénité après les évènements sur la pelouse de l'Allianz Rivera de Nice lors de la dernière journée. La commission de discipline, qui s'est réunie ce mercredi, n'a suspendu que l'adjoint de Jorge Sampaoli. Hormis l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, l'entraineur marseillais disposera donc de l'ensemble de ses troupes face à l'ASSE.