OM - Avec Gabriel Heinze, à quoi faudrait-il s'attendre ?

Marseille, France

Et si le prochain entraîneur de l'OM s'appelait.. Gabriel Heinze ? Officiellement, Rudi Garcia est toujours en poste. Mais l'OM aurait bien décidé de s'en séparer. Et la rumeur enfle ces dernières heures : G.Heinze serait en contact avec le club marseillais.. information donnée notamment par un journaliste italien, Gianluca Di Marzio. En attendant l'épilogue de cette affaire à plusieurs tiroirs, nous avons cherché à comprendre le style de jeu que propose l'ancien défenseur de l'OM (2009-11), depuis qu'il a lancé sa carrière d'entraîneur.

3 clubs argentins déjà

A 41 ans, Gabriel Heinze est déjà à la tête de son 3e club en tant qu'entraîneur. Il avait été d'ailleurs question de son retour à Marseille quand Marcelo Bielsa a été lui-même intronisé entraîneur de l'OM en 2014. Il tente finalement ses premiers pas à la tête d'une équipe avec Godoy Cruz en juin 2015, mais n'y reste que 6 mois. Ensuite ? L'argentin rejoint Argentinos Juniors, qui évolue à l'époque en 2e division. Heinze emmène son équipe en 1ere division , mais quitte le club à l'été 2017. En décembre suivant, il rejoint Velez Sarsfield. Mais aujourd'hui ? L'argentin est peut-être bien à un carrefour dans sa carrière de technicien. Et selon Constant Wicherek, de Footmercato, il "tâte le terrain en France, il sonde le marché français ; que ce soit à Saint-Etienne ou Marseille, 2 clubs a priori intéressants pour lui"

Info FM : Gabriel Heinze sonde le marché en L1 https://t.co/ouhI8KmXIb — Constant Wicherek (@Stickwic) May 20, 2019

Nous avons contacté Nicolas de la Rua, spécialiste du football argentin pour le site "Lucarne Opposée", pour ne pas réduire le style de G Heinze à "sa rage" légendaire même s'il l'a conservée en étant désormais dans le costume d'un coach. "Ce qu'il y a de commun à toutes ses équipes, c'est cette faculté à proposer du jeu, explique-t-il, à prendre des risques offensifs, à faire confiance à des jeunes, à s'appuyer sur beaucoup de vitesse, sur beaucoup de technique, sur des transitions offensives de qualité, très précises, qui mettent à mal toutes les équipes, même les plus "grosses" en Argentine (..) il n'est pas figé sur ses positions, mais il vient mettre de la pression à ses adversaires, il récupère des ballons haut et se projette rapidement (..) quand il est obligé de reculer, il arrive à faire le dos rond, mais ses équipes arrivent quand même à se projeter en partant de très loin, en 2-3 passes : un jeu long long, une prise de profondeur d'un ailier ou d'un milieu, pas forcément du numéro 9, il y a souvent du dépassement de fonction dans son équipe, ça rejoint la mentalité de Marceloa Bielsa ; il y a une filiation entre les deux en terme de volonté de jeu, avec cet esprit d'aller rapidement créer du danger chez l'adversaire".

Il lance les jeunes

Constant Wicherek abonde en ce sens : son jeu est "porté vers l'offensive, pas aussi pragmatique que M. Gallardo, mais il a y beaucoup d'enthousiasme, c'est explosif et plaisant à regarder"

"La devise de l'OM c'est "droit au but" ; Heinze l'applique à la perfection" Nicolas de la Rua

Ce qui frappe également, c'est la jeunesse de ses équipes. "C'est sûrement un peu par défaut, mais surtout le Vélez de cette année, la moyenne d'âge doit tourner autour de 21 ans, raconte Nicolas de la Rua (..) il n'a pas trop le choix, mais c'est aussi une volonté de sa part de leur faire confiance et de les mettre dans des positions où ils peuvent briller, où ils peuvent s'éclater. Voir son Vélez jouer, c'est voir une bande de copains s'amuser ensemble ; ça saute aux yeux, ils changent de positions plusieurs fois par match"

Son talon d’Achille ? Son manque d'expérience, certainement, surtout aux yeux des clubs européens. En Argentine, son point noir se résume plus souvent à "son incapacité à faire tomber les géants, que ce soit Boca, River, Racing, Independiente.." Mais si ces échecs se répètent, c'est aussi certainement parce que ses joueurs sont très jeunes : "Là récemment en Copa Superliga contre Boca, il fait 2 fois 0-0 à l'aller comme au retour, mais c'est son équipe qui a la maîtrise du jeu, qui impose son style, analyse encore Nicolas de la Rua ; en revanche, ils sont parfois fébriles défensivement, surtout qu'ils prennent beaucoup de risques. IL l'assume : il cherche le déséquilibre offensif, pour amener beaucoup de danger"

Selon Nicolas de la Rua, Gabriel Heinze est "plus "OM compatible", que "France compatible". La devise de l'OM c'est "droit au but" ; Heinze l'applique à la perfection. Dès qu'il récupère un ballon c'est "tout de suite devant", en 3 passes il veut amener le danger." La limite ? Est-ce que son effectif, à Marseille, serait prêt à fournir les efforts que demande l'argentin : les courses, l'intensité, le sacrifice pour le groupe par moments.

Problème : en Argentine, on le voit bien plus prolonger son aventure avec Vélez ; G Heinze ferait même le forcing pour faire venir Gago à ses côtés. Alors, intox, coup de pression ? Le dossier est en tout cas suivi de près à Marseille. Reste à savoir aussi si les dirigeants marseillais sont prêts à composer avec son caractère entier, cette "honnêteté intellectuelle d'aller au bout des choses, quitte à aller au conflit" comme le répète Nicolas de la Rua. "Il a la tête dure, ça ne lui fait pas peur, ajoute Constant Wicherek ; il pourrait clairement bousculer des éléments qui ne mettent plus trop un pied devant l'autre (..) c'est un pari, mais une année de reconstruction, sans coupe d'Europe, est-ce que ce ne serait pas la chose la plus intelligente à faire pour l'OM ?"