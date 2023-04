OM: battre Auxerre pour quasiment assurer le podium!

L'opportunité est magnifique. Si près du dénouement, l'OM a l'occasion de quasiment assurer, au moins, les barrages de la prochaine Ligue des Champions. Car après l'inattendu revers de Monaco (4-0), ce dimanche après-midi, face à Montpellier, les marseillais peuvent prendre 9 points d'avance sur les joueurs de la Principauté. Autant dire, à cinq épisodes de la fin de la saison, un pas décisif vers le podium.

Prendre l'adversaire de haut? "Je ne pense pas que cela arrive" selon Igor Tudor

Pour celà, les olympiens doivent battre Auxerre, solide 14ème. Des icaunais qui débarquent dans un Vélodrome bondé de 64 500 spectateurs, dont un millier de leurs supporters, en confiance. Le genre de match compliqué pour l'OM. "Je suis d’accord. On doit toujours avoir un peu peur du match piège et de prendre de haut l’adversaire souligne Igor Tudor. Mais je ne pense pas que cela arrive. Car il reste tellement peu de match que perdre des points, ca rendrait tout de suite les choses très dures. Ca aurait peu de sens de se déplacer à Lens ensuite, après avoir perdu ce week-end à la maison. Comme je l’ai dit, Il y a vraiment 3-4 matches décisifs sur cette fin de championnat. Les joueurs en ont conscience et ils le savent donc déjà" selon l'entraineur marseillais.

Mettre la pression sur Lens

Un technicien dont les marseillais retrouvent la recette et les joies du succès depuis deux semaines. Un OM revigoré et qui, à une semaine du choc à Lens (3e), peut mettre la pression sur les nordistes, leurs uniques adversaires pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions, la troisième obligeant à passer par des tours de barrage. Un succès olympien et Lens serait provisoirement à 4 points, en attendant de jouer mardi à Toulouse, face des toulousains euphoriques après leur succès en Coupe de France face à Nantes (5-1).

Avec un effectif quasiment au complet, seuls Harit et Ounahi, forfaits jusqu'à la fin de la saison, sont absents, l'OM n'a donc pas le choix lors de cette affiche face à l'AJA, à vivre sur France Bleu Provence dès 20H45 avec notre consultant Fabien Laurenti, Eric Thomas et Bruno Blanzat