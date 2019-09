OM: Benedetto, le grand buteur tant attendu?

En accueillant Montpellier (12e), ce samedi (17H30), à vivre sur France Bleu Provence et www.francebleu.fr, l'OM (4ème) peut monter sur le podium de la Ligue 1. Possible pour une équipe qui reste sur 3 succès et peut compter sur un buteur en feu: Dario Benedetto. Un attaquant au parcours singulier

Marseille, France

Des années que les supporters de l'OM en rêvent... Leurs envies s'étant d'ailleurs transformées en cauchemar.

Depuis le départ d'André-Pierre Gignac (21 buts), il y a un peu plus de quatre ans (été 2015), et celui de Bafétimbi Gomis (20 buts), en 2017, aucun attaquant de l'OM n'a passé la barre des 20 buts en Ligue 1. Un comble pour un club dont la devise est "droit au but" et un sacré déficit, surtout, par rapport à la concurrence.

Mais l'espoir vient de nouveau traverser comme un bon mistral les allées du stade Vélodrome. Un espoir nommé Benedetto.

Quatre buts en quatre matches titulaire, Benedetto entre dans l'histoire de l'OM

L'OM a misé plus de 14 millions sur cet attaquant argentin âgé de 29 ans, qui traverse pour la première fois l'Atlantique pour découvrir le foot européen, qui fait rêver tout sud-américain. Une belle somme qui pourrait être rentabilisée plus tôt que prévu si l'ancien goleador de Boca Juniors, l'une des grands clubs sud-américains, continue sur sa lancée. Car Benedetto est inarrêtable. Après 20 minutes contre Reims, "Pipa", qui a manqué un pénalty contre Nantes (2ème journée), vient d'empiler quatre buts en quatre titularisations. Voilà qui fait entrer le nouveau héros marseillais dans l'histoire du club parmi les attaquants les plus prolifiques dès leur arrivée sur le Vieux Port.

Supporters et équipiers conquis

Les supporters de l'OM sont déjà sous le charme de l'attaquant aux tatouages hallucinants: "Ah, il me fait vibrer, il me fait rêver s'emporte Imad, qui nous laisse imaginer où le transporte Benedetto. Je suis en Transylvanie (sic) avec lui, je suis en manque de sucre avec lui!" "Il a cette grinta, il est fait pour cette atmosphère de Marseille" poursuit Pierre pour qui l'argentin est "OM compatible", ce qui n'est jamais gagné d'avance.

Benedetto fait déjà "vibrer et rêver" les supporters de l'OM Copier

Dario Benedetto est déjà le chouchou des fans marseillais © Maxppp - VALLAURI Nicolas

Morgan Sanson le compare à Aguëro

Cette grinta, cette rage de vaincre, Benedetto l'a en lui après un parcours singulier. Il a 12 ans quand il perd sa maman, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'elle assiste à l'un de ses matches. Pipa, son surnom, arrête alors le foot et l'école et aide son père, qui est maçon. Un vécu qui fait que l'argentin donne tout sur le terrain et cela plait à son équipier Morgan Sanson qui "se régale à jouer avec lui. Il me fait penser à Aguëro (attaquant argentin de Manchester City). Car _il ne paraît pas, mais il est très costaud sur ses jambes et à une bonne frappe. c'est un attaquant complet et en plus, il marque des buts._"

André Villas-Boas: "le premier objectif de Benedetto est d'arriver à 15 buts"

Mais jusqu'où peut aller Benedetto et combien de buts peut-il totaliser, lui qui en est à 4 en 4 matches titulaire? "Il peut finir meilleur buteur de la saison (de l'OM) et de Ligue 1!" s'enflamme Imad. L’entraîneur de l'OM André Villas-Boas, qui a fait venir Benedetto, temporise, lui qui raconte avoir sondé ses anciens partenaires et entraîneurs à Boca Juniors. "Et tout le monde m'a dit: "En France, il mettra 15 buts". Nous sommes déjà à 4. C'est pas mal sourit le technicien portugais. Son premier grand objectif est d'arriver à 15 buts. Et il peut le faire. Arriver à 30? Cela voudrait dire que l'équipe est trop dépendante de lui. J'espère qu'il y arrive à ce chiffre car c'est un buteur. Mais l'une des forces de Dario, c'est qu'il est aussi capable de donner des passes décisives. Mais je suis très content de lui. Ses mouvements sont incroyables, il et en progrès physiquement, le timing de ses déplacements sont bien et j'espère qu'il va continuer ainsi."

André Villas-Boas, entraîneur de l'OM: "J'espère qu'il y arrivera à 30 buts car c'est un buteur" Copier

En attendant, Benedetto, qui devra confirmer lors des prochains mois, a déjà conquis le stade Vélodrome... Et, fait rare sur le Vieux Port, pourrait bientôt avoir un chant à lui...

Retour de Sakaï pour Montpellier

Equipe probable de l'OM face à Montpellier (4-3-3): Mandanda (cap) - Sakaï, Kamara, Alvaro Gonzalès, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Sarr (ou Radonjic), Benedetto, Payet.