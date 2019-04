OM - Bouna Sarr espère "des sanctions" contre le supporter soupçonné d'insultes racistes contre Prince Gouano

Marseille, France

Vendredi soir, après 77 minutes de jeu à Dijon (0-0, 32e journée de Ligue 1), le capitaine d'Amiens, Prince Gouano quitte le terrain en lançant vers son banc de touche : "C'est fini, on ne joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire". Un peu plus tard, il explique 'J'ai entendu des bruitages de singe (...). Je me suis retourné et effectivement, il y avait un monsieur qui regardait dans ma direction et qui continuait". L'homme, un supporter de 22 ans qui habite Dijon, conteste les faits. Le procureur a requis sa mise en examen pour "provocation publique à la haine ou à la violence, en raison de l'origine ou la prétendue race, par paroles ou images" et "provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive".

"On est au XXIème siècle, on est en France, c'est pas possible (...) On est pas au Zoo, s'ils veulent voir des animaux, ils savent où aller..."



"La meilleure façon, c'est le pardon (...)"



Prince-Désir Gouano (@AmiensSC) victime de cris racistes lors de #DCFOASC.#LateFCpic.twitter.com/pyvgDcWeP4 — Late Football Club (@LateFootClub) April 12, 2019

La Ligue française de football (LFP) a annoncé des suites judiciaires et Dijon son intention de porter plainte. Le président de la Fédération (FFF), Noël Le Graët, a condamné "des actes inacceptables" et appelé le joueur pour lui manifester son soutien. Le défenseur de l'OM Bouna Sarr a envoyé un message au capitaine de l'ASC pour lui exprimer son"_gros soutien (..) Il a eu le meilleur comportement , l'arbitre aussi, et tous les acteur_s" de la rencontre.

"J'ai vu les images au ralenti, c'est vraiment dommage pour le football français (..) ça me fait ch.. pour lui, pour la communauté "black", mais pas seulement pour la communauté black, pour le racisme en général. Peu importe la couleur de peau. Ce ne sont pas des choses qu'on doit voir dans un stade" Bouna Sarr

Bouna Sarr, né de parents guinéens à Lyon, laisse maintenant la Justice jouer son rôle. "On espère qu'il va y avoir des sanctions, dit-il. J'ai vu qu'il a été arrêté". il souligne aussi que "récemment on a vu le même problème en Italie. il faut prendre des dispositions."

Lui ne laisse pas entendre avoir été lui-même victimes d'insultes racistes mais "il faut être vigilant ; c'est vrai que c'est assez surprenant de voir ça sur un stade français. On le voit moins ici. C'est vraiment dommageable, ce ne sont pas de belles images à voir"

Les peines encourues sont respectivement d'un an d'emprisonnement, pouvant être assorties d'une interdiction de stade pour une durée de 5 ans.