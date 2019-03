OM - Bouna Sarr se juge "ni mauvais ni exceptionnel, juste correct" cette saison

Marseille, France

Grosse berline, vêtements de sport américain, à première vue le garçon a tout de celui qui roule des mécaniques. Et pourtant ! Bouna Sarr, dans son intimité, est plutôt sincèrement humble devant ses performances. Avant de recevoir Angers ce samedi, il postule une nouvelle fois dans le couloir droit de la défense olympienne. Déjà titulaire 22 fois cette saison en Ligue 1, l'ancien messin est déjà devenu une valeur sûre à son nouveau poste de défenseur. Mais l'ancien attaquant est lucide : il sait qu'il doit faire mieux encore, pour franchir un nouveau pallier, s'il veut entrer dans la cour des grands. Son objectif est clair aussi, il espère le réaliser sous les couleurs de l'OM. Marseille, à qui il espère offrir un retour le plus rapide possible en Ligue des Champions.

1 but, 1 passe cette saison

Il lui en a fallu du caractère, déjà, pour admettre que sa réussite ne passerait plus par un poste d'attaquant. Bouna Sarr a digéré, bossé dur, pour réussir sa reconversion comme latéral sous Rudi Garcia. A tel point que ses performances ont sauté aux yeux du staff des Bleus, et que le marseillais frappe régulièrement aux portes de l'Equipe de France. Mais après une première saison pleine l'an dernier, il semble cette fois stagner. A-t-il atteint ses limites ? Lui reconnaît humblement qu'il pourrait faire mieux : "C'est sûr, à l'image de l'équipe par rapport à la belle saison de l'an dernier. Après j'en ai conscience. Mais la saison n'est pas finie. C'est vrai que j'aurais pu mieux faire. C'est pas mauvais, c'est pas non plus exceptionnel, c'est correct on va dire."

Dans sa carrière, Bouna Sarr n'a jamais fait trembler les filets adverses à un rythme effréné. Et son nouveau positionnement l'éloigne, de fait, encore plus de la surface de réparation adverse. C'est pourtant justement à Angers au match aller qu'il a inscrit son seul but de la saison. "C'est vrai, c'est sur de la percussion, je pars de loin. Je la décale, j'ai un très bon centre fuyant de Florian Thauvin et je me retrouve à la finition, je la mets de la poitrine". Alors, pourquoi ne voit-on pas plus souvent ce Bouna Sarr ?

"J'aimerais pouvoir marquer davantage, et faire plus de passes décisives. Il reste 9 matchs. Peut-être que j'en ai gardé sous la semelle (rires) pour les matchs à venir!" B. Sarr

Pour son prochain but en tout cas, il ne s'en cache pas, lui aussi a prévu une petite "célébration". Pas forcément aussi spectaculaire que celles de Mario Balotelli mais il s'est pris au jeu ! "Il y en a une qui est prévue"

Le marseillais n'oublie pas qu'il a d'autres chantiers devant lui. "En priorité, ce que je peux améliorer ? Déjà, j'ai gommé beaucoup de lacunes défensives. Je peux toujours m'améliorer, dans le positionnement, dans les retours défensifs, même dans les duels. C'est un tout. Mais j'ai rattrapé beaucoup de retard, même si ce n'est pas parfait". Pourtant, s'il y a bien un registre où le staff peut attendre bien plus de lui, l'ancien attaquant, c'est dans la qualité de ses centres. Insuffisante encore. Il l'explique en priorité par, paradoxalement, une trop grand volonté de bien faire. "_C''est vrai que ces derniers temps, je n'étais pas vraiment en réussite dans ce domaine. J'en ai conscience. Je travaille beaucoup là-dessus, je dois m'améliorer pour être plus décisif. Je suis rentré sur une série, ces derniers matchs, où .. ce n'est pas une question de confiance, parce que je sais que je suis capable d'amener de bons centres, je l'ai déjà montré par le passé. Mais peut-être, des fois, en voulant trop s'appliquer, on en arrive à se louper. Donc peut-être mettre plus de relâchement, être plus détendu avant la frappe. Mais je suis persuadé que ça va revenir, et que je serai amené à remettre de bons centre_s"

Chronométré à plus de 36 km/h face au PSG

Au match aller au Stade Vélodrome face au Paris-St-Germain (défaite 2-0), Bouna Sarr a fait parler la poudre. Enfin surtout sa vitesse. Il a ainsi été "flashé" à 36,4 km/h, un record. Il en sourit : "Les chiffres ne mentent pas. Je ne sais pas si dans l'équipe il y en a un plus rapide que moi (..) je ne m'en rends pas forcément compte, parce que c'est une de mes qualités premières. Je n'arrive pas à me voir aussi rapide qu'on me le dit. C'est bizarre ! Mais tant mieux pour moi, ça me permet d'arpenter le couloir pour attaquer, et pour défendre".

Cette vitesse est bien sûr sa principale arme de contre-attaquant, avec sa qualité de percussion. Mais à 27 ans, il a aussi conscience qu'il est maintenant temps de passer la.. vitesse supérieure. Lui assure être très exigeant avec lui-même, mais il ajoute aussi que jouer devant le public intransigeant du stade Vélodrome est aussi un moteur, et une source d'émulation.