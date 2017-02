OM : c'est officiel, Maxime Lopez prolonge jusqu'en 2021

L'OM confirme la tendance des derniers jours : Maxime Lopez et le club ont trouvé un terrain d'entente, le jeune milieu de terrain est désormais sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021.

C'est un signe fort de la montée en puissance de l'Olympique de Marseille : le talentueux et très prometteur Maxime Lopez vient de signer un nouveau contrat avec son club formateur, il est désormais lié avec l'OM pour les quatre prochaines saisons. Avec sa signature, c'est l'OM de demain qui se construit.

"C'est une belle satisfaction. On a aussi besoin de promouvoir des jeunes de qualité issus de notre centre de formation. Max a la tête sur les épaules. C'est un choix de maturité et de responsabilité " Rudi Garcia

La principale satisfaction, surtout, c'est que Maxime Lopez est issu du centre de formation de l'OM, après ses premières années au Burel FC dans le 13e arrondissement de Marseille. Une pépite qui choisit de rester sous les ordres de Rudi Garcia, pour progresser, c'est un signe fort. Maxime Lopez n'a plus quitté le onze de départ de l'OM depuis l'arrivée sur le banc, justement, de l'ancien technicien de l'AS Rome

A 19 ans, et pour sa première saison, il a déjà 15 titularisations dans les jambes en Ligue 1, pour un premier but inscrit à Dijon (victoire 2-1 le 10 décembre 2016) et 4 passes décisives. Rudi Garcia l'avait lancé dès son arrivée sur le banc, à Clermont-Ferrand en Coupe de la Ligue (qualification 2 buts à 1 en 16e de finale) ; depuis, il a toujours été titularisé en championnat. Auparavant, il était entré en jeu à trois reprises, sous les ordres de Franck Passi.

"Je suis ravi qu'il s'inscrive de manière durable dans le projet'" Rudi Garcia