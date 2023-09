L'Italien Gennaro Gattuso nouvel entraîneur de l'OM

C'est donc confirmé : selon le service des sports de Radio France, l'Italien Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur du club et qui aura la lourde tâche de relancer l'équipe en pleine crise après les récents déboires sur le terrain et dans les bureaux entre direction et supporters. Selon des sources proches de l'entraineur transalpin, Genarro Gattuso, 45 ans, un temps proche de signer avec l'Olympique lyonnais, a finalement convaincu le club phocéen. Visiblement, sa flexibilité tactique, son expérience (ce sera son sixième championnat en tant que joueur et d'entraîneur) ont fait de sa candidature une évidence pour la direction marseillaise.

On ne sait pas en revanche quelle sera la durée de son contrat, mais le champion du monde 2006 est attendu cette semaine à Marseille et sur le banc dès samedi, au stade Louis-II face à l'AS Monaco dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. L'OM est 8e au classement ce mercredi matin.

"Le grognement"

Le technicien est passé par Pise, Naples (où il a gagné la coupe d'Italie en 2019), l'AC Milan aussi ou encore Valence, son dernier club. Il a aussi fait partie des noms approchés par Lyon, pour succéder à Laurent Blanc. À Marseille on sait qu'il faut du caractère pour supporter la pression. Il en a. En Italie Gennaro Gattuso est surnommé "Ringhio", ça veut dire "grognement" en français.

Lourde tâche

Ces derniers jours, la piste de Christophe Galtier, ancien entraineur de Lille, du PSG ou encore de Nice, mais surtout marseillais et formé à Marseillais était évoquée. Elle est donc définitivement enterrée. Gennaro Gattuso arrive dans un climat difficile à l'OM après le conflit entre les supporters et la direction (le président Pablo Longoria a décidé de rester mais trois autres dirigeants se sont mis en retrait) et la récente claque face au PSG (4-0). Il va devoir donc relancer une équipe qui semble à coté du terrain et touchée par la crise.