OM - Clermont : "Va falloir dégonfler les têtes" lâche Dimitri Payet après la cuisante défaite 2-0

L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de consolider sa 2e place au classement de Ligue 1. Face au promu Clermontois les marseillais ont encaissé deux buts et rien marqué. Une équipe impuissante qui va devoir se réveiller : "On s'est fait donner une bonne leçon" commente Dimitri Payet.

Les mots de Dimitri Payet sont lâchés et en disent long sur l'état de l'équipe après avoir été sèchement battue à domicile par le promu clermontois 2-0 ce dimanche devant 53.000 spectateurs. La défaite est amer, presque humiliante et le capitaine de l'OM est lucide : "Ce soir, il nous a manqué de l'humilité, on n'a pas montré un visage cohérent, on n'a pas montré de valeur, on n'a rien montré ce soir. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité cette victoire, faut le dire".

"Une équipe à deux à l'heure"

Deux buts encaissés, aucun marqué, les supporters n'ont pas manqué de faire part de leur mécontentement dans le stade et ils ne mâchent pas leur mot à propos de leur équipe, "ils sont tous à deux à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a aucune envie dans cette équipe" commentent deux jeunes hommes dépités. L'OM est toujours 2e ce lundi matin mais rate l'occasion de consolider sa place et voit revenir Nice (3e) à un point. Une remise en question s'impose pour redresser la barre, Dimitri Payet est même plus radical :

Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer le visage qui est le nôtre - Dimitri Payet

L’OM qui ira à Bakou, jouer contre Qarabag, ce jeudi (18H45), en coupe d’Europe (16ème de finale retour de Ligue Europe Conférence) avant d’aller à Troyes, mal classé (17e), dimanche prochain en championnat.