OM - Dijon : les Marseillais remontés à bloc pour leur premier match en championnat

C'est le grand jour pour l'Olympique de Marseille : première journée de championnat pour cette nouvelle saison 2017-2018. Les joueurs de Rudi Garcia reçoivent les Dijonnais au Vélodrome ce dimanche soir à 21h. Avec le plein de confiance.

Ça y est, c'est la reprise du championnat pour l'Olympique de Marseille. L'objectif est simple pour les coéquipiers de Steve Mandanda : commencer la saison de Ligue 1 par une victoire à domicile. Pour confirmer la belle dynamique du moment (Marseille a fini sa préparation invaincue et s'est qualifié pour les barrages de League Europa), les Olympiens doivent gagner ce dimanche soir (21h) face au Dijon FCO.

"On a hâte de commencer"

Le milieu de terrain marseillais Morgan Sanson aborde cette première journée de Ligue 1, le moral gonflé à bloc :

"Durant la préparation, on n'a pas perdu. C'est bon pour la confiance. On a hâte de commencer !"

Concernant l'état de forme des joueurs, Rudi Garcia est confiant. Malgré la grosse préparation physique et l'enchaînement des matches amicaux avec ceux de League Europa, l'entraîneur de l'OM estime que "deux rencontres en trois jours, ce n'est pas préjudiciable."

"Les interrogations vont plus se poser quand on fera cinq matches en deux semaines. On ne pourra pas jouer avec les mêmes, donc tout le monde doit être prêt, même ceux qui sont, pour l'instant, en dehors du groupe."

"Il faut fuir la chaleur"

Difficile de récupérer quand la canicule s'installe sur la région. Ces derniers jours, les températures ont frôlé les 40 degrés. "C'est vrai qu'ici, il fait très chaud, confirme Rudi Garcia. En Belgique, on était tranquille. En fait, on est allé récupérer là-bas."

"Quand on est revenu, on a ouvert la porte du four, celle de l'avion. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs et au staff : il faut fuir la chaleur et boire beaucoup d'eau. Tout faire pour récupérer au mieux."

Déjà un onze-type ?

Pour ce premier match de l'OM en championnat, un groupe de 19 joueurs a été sélectionné, sans réelle surprise. On pourrait donc se diriger vers la même compo utilisée lors du premier match au Vélodrome contre Ostende : Mandanda dans les cages ; Sakai, Rami, Rolando et Evra en défense ; Luiz Gustavo accompagné de Lopez et Sanson au milieu ; et le trio Thauvin, Germain, Payet en attaque.

A noter que Kamara, Bedimo, Fanni et Sarr ne sont pas retenus pour la rencontre de ce dimanche soir.

Virage Sud partiellement fermé

Du côté des supporters, le virage Sud est partiellement fermé ce dimanche soir. Interdiction d'accès pour les abonnés South Winners. C'est une sanction de la Ligue de football professionnel, suite aux fumigènes craqués en fin de saison dernière contre Bastia (le 20 mai).

OM - Dijon : un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu à partir de 20h45. Le coup d'envoi sera donné à 21h.