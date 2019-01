OM - Dimitri Payet absent 3 semaines !

Marseille, France

Les examens viennent de le confirmer : Dimitri Payet, touché au genou, souffre d'une "entorse du ligament collatéral médial gauche", selon le communiqué du club. Le capitaine olympien a quitté ses partenaires en milieu de 1ere période ce dimanche à Caen (victoire OM 1-0), avant d'être remplacé par le futur buteur de l'après-midi : Morgan Sanson.

Retour face à Amiens ?

Il va ainsi être absent pour les 3 prochaines semaines.

Dimitri Payet va logiquement manquer ses retrouvailles avec son ancien club, ce vendredi au Vélodrome, pour la réception de Lille. Il ne sera pas non plus des déplacements à Reims (week-end du 02 février) et à Dijon (09 février). Rudi Garcia va devoir composer sans lui également pour le match en retard face à Bordeaux, programmé le 05 février au Stade Vélodrome.

Dans le meilleur des casn Dimitri Payet pourrait donc espérer effectuer son retour mi-février, pour OM / Amiens, voire pour le déplacement à Rennes la semaine suivante.