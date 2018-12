OM - DImitri Payet "Ce n'est peut-être pas la crise mais on s'en rapproche"

C'est déjà la 5e défaite à l'extérieur de l'OM cette saison en championnat. Pire, à chaque revers en déplacement, Marseille a encaissé au moins 3 buts. Que ce soit à Nîmes, Lille, Montpellier, et Lyon (4!) déjà. Cette fois, les hommes de Rudi Garcia s'inclinent 3-2 à Nantes. Ils ont pourtant ouvert le score par M. Sanson, puis mené 2-1 grâce à un pénalty transformé par Florian Thauvin. Marseille reste au pied du podium, mais ces erreurs qui se répètent commencent à agacer et inquiéter tout le vestiaire.

"J'avais dit que le point pris contre Reims serait bénéfique si on gagnait ce soir. Ce n'est peut-être pas la crise mais on s'en rapproche. 6e défaite, 3 buts encaissés, on ne peut pas dire que c'est habituel mais... c'est récurrent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme" Dimitri Payet