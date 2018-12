OM - Dimitri Payet "Je ne pense pas que le départ du coach changera les résultats"

Marseille, France

Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ? L'OM n'en est plus très loin. Et Rudi Garcia doit mal dormir en ce moment. Son équipe vient de subir sa 8e défaite sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette fois, c'est Strasbourg qui s'impose au Vélodrome, aux tirs aux buts (1 partout score final) en 8e de finale de Coupe de la Ligue. De quoi menacer sérieusement Rudi Garcia ?

"Je ne pense pas que le départ du coach changera les résultats. En tout cas, on est tous ensemble, coach et staff compris. Et c'est tous ensemble qu'on s'en sortira" Dimitri Payet

#FBsport la réaction d'Adil Rami apres l'élimination de l'OM en Coupe De la Ligue pic.twitter.com/U1zuf4pXSD — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 19, 2018

7⃣ défaites et 1️⃣ élimination sur les 11 derniers matches @RudiGarcia



❌ OM 1-3 Lazio

❌ OM 0-2 Paris

❌ Montpellier 3-0 OM

❌ Lazio 2-1 OM

✔️ OM 2-0 Dijon

✔️ Amiens 1-3 OM

❌ Francfort 4-0 OM

➖ OM 0-0 Reims

❌ Nantes 3-2 OM

❌ OM 1-3 Limassol

❌ OM 1-1 Strasbourg#TeamOM — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 19, 2018

Si les joueurs veulent encore sauver la tête de leur entraîneur, ils ont quand même plutôt intérêt à gagner samedi à Angers (19e journée de Ligue 1, 21h). Sinon, ça risque cette fois de devenir intenable.