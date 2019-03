OM - Dimitri Payet "Je ne vais pas mentir en disant que je suis content d'être sur le banc"

Il a beau être le capitaine de l'OM désigné cette saison par Rudi Garcia, son entraîneur ne lui fait aucun cadeau ces dernières semaines. Remplaçant contre Amiens, mais aussi à Nice et Rennes, Dimitri Payet n'est même pas entré en jeu pour la réception de l'AS Saint-Etienne (victoire 2-0). le Réunionnais cire le banc alors que l'OM a repris des couleurs : les hommes de Rudi Garcia viennent d'enchaîner 5 victoires et un nul, c'est leur meilleure série de la saison. Alors, Dimitri Payet peut-il s'en contenter, surtout au moment d'aller jouer au Parc des Princes ce dimanche ?

"Je ne vais pas mentir en disant que je suis content d'être sur le banc. Si tu me dis que l'équipe ne tourne pas, et que je suis toujours remplaçant, bien évidemment que j'aurais peut-être réagi autrement. Mais là, vous voulez que je dise quoi ? Que je veux être sur le terrain ? L'équipe marche bien, on est sur une série incroyable" Dimitri Payet