OM : Dimitri Payet officialise son départ du club marseillais

Dimitri Payet ne jouera plus sous les couleurs de Marseille. Très ému en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain annonce son départ de l'Olympique de Marseille. En larmes, il a déclaré ses au revoir au club, aux supporters face à la presse et aux côtés de Pablo Longoria.

ⓘ Publicité

"Une décision du club" selon Payet

"Je veux continuer à jouer car j'ai eu une saison très difficile", explique-t-il en pleurs. Ce départ, "c'est une décision du club, selon lui. Ce n'était pas forcément prévu comme ça de mon côté".

De son côté, Pablo Longoria, président de l'OM a souligné que c'était un moment difficile pour le club : "On a décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble. Dimitri et moi avons discuté un peu avant le début de saison et on a pris la décision sportive - uniquement sportive - de séparer nos chemins".

Il restait un an de contrat à Dimitri Payet. Le numéro 10, applaudi par la salle, remercie les supporters et promet qu'il sera "toujours le supporter numéro un de l'Olympique de Marseille."