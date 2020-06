OM : Dimitri Payet prolonge jusqu'en 2024 et divise son salaire par deux

L'annonce est, pour le moins, inattendue : le joueur Dimitri Payet prolonge jusqu'en 2024 à l'Olympique de Marseille, et divise son salaire par deux pour la saison prochaine. Il sera encore réduit la saison suivante. Le milieu offensif marseillais l'a officialisé en personne lors d'une conférence de presse ce samedi après-midi au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, aux côtés du président du club et du coach André Villas-Boas. Dimitri Payet annonce également qu'il effectuera sa reconversion au sein du club phocéen.

Cette baisse de salaire si importante, c'est sûrement une première en France pour un footballeur. Et c'est le président du club Jacques-Henri Eyraud qui l'a annoncé au début de la conférence de presse : "Son salaire sera divisé par deux pour la saison 2020-2021, puis il sera réduit de 30% pour la saison 2021-2022. Sur les deux années de plus qu'il va effectuer dans son contrat, il a accepté que son salaire de base soit réduit entre 40 et 60 %. Il renonce aussi à ses primes de qualification aux compétitions européennes, et une très grande partie de sa rémunération sur les deux dernières années de son contrat ne sera garantie que si il est titulaire sur le terrain. C'est un effort que j'estime considérable, et qui, je pense, est inédit en France. Je crois qu'il montre tout l'attachement qu'il porte pour ce club, un attachement viscéral"

Le club m'a donné, aujourd'hui j'ai envie de lui rendre.

Cette décision concernant son salaire, Dimitri Payet l'a prise pour "aider le club". Le joueur a expliqué son choix : "C'est pour moi un jour important. Le club m'a donné, aujourd'hui j'ai envie de lui rendre. Mon geste a commencé à germer dans ma tête quand le président a commencé à parler de la phase deux : il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts. Et je me suis dit qui de mieux que moi pour montrer l'exemple ? Dire que j'aime ce club et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse. J'ai toujours dit que, si je suis revenu ici, c'est aussi pour ma famille et l'idéal pour moi était de rester jusqu'à la fin. Il fallait juste qu'avec le président tout soit aligné"