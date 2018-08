Des hauts. Des bas. L'OM attaque déjà sa saison par les montagnes russes : une semaine après son festival au Vélodrome contre Toulouse (4-0), Marseille chute lourdement à Nîmes. Les crocos, bien plus mordants, s'imposent assez largement (3-1), en match de clôture de la 2e journée de Ligue 1;

A la 34e minute, c'est d'abord Denis Bouanga qui se transforme en bourreau de l'OM ; après avoir effacé Hiroki Sakaï, l'ancien lorientais ajuste parfaitement Steve Mandanda (1-0)

"On était prévenu, mais on a payé pour voir. Quand kn ne répond pas présent dans les fondamentaux, dans l'impact.. On s'est fait manger. Au moins, on est au courant que si on ne répond pas présent dans les duels, dans l'engagement, on le paiera cash" Dimitri Payet, capitaine de l'OM