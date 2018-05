Eric Cantona sort rarement de son silence, et encore plus pour parler de football. Mais avant la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et les Espagnols de l'Atlético Madrid, l'acteur et ancien joueur de l'OM (1988-91) lance un défi au président de la République en personne ! L'enjeu : les festivités en cas de victoire de Marseille. "Canto" s'exprime en anglais, sur le site d'Eurosport.

La finale se déroule à Lyon mercredi prochain (16 mai). Et la tradition -ça paraît logique- voudrait que les joueurs marseillais fêtent leur sacre à domicile, sur le Vieux-Port ou au stade Vélodrome. Mais Eric Cantona a une autre idée en tête : un défilé, à Paris !

"Si Marseille gagne l'Europa League, je vous mets au défi d'organiser un défi sur les Champs-Élysées, à Paris ! Manu, allez, ne me déçois pas ! Je sais que tu es un grand supporter de Marseille !" Eric Cantona

Monsieur @EmmanuelMacron, président de la France,



Si @OM_Officiel remporte l'Europa League, je vous mets au défi d'organiser une parade sur les Champs-Elysées 😏



Manu, allez, ne me déçois pas 😘



Signé : Eric Cantona, commissioner of football Eurosport pic.twitter.com/EM2hIWVtSx — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) May 9, 2018