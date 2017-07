OM : et maintenant Adil Rami !

Marseille accélère son recrutement estival. C'est maintenant le défenseur Adil Rami qui doit s'engager avec l'OM. Le club marseillais et le Séville FC ont enfin trouvé un accord ce mardi pour le montant du transfert de l'international tricolore.

Rudi Garcia a presque entièrement recomposé sa colonne vertébrale pour la saison 2017 / 2018. Avec l'arrivée d'Adil Rami, et en attendant l'officialisation de celle du gardien Steve Mandanda de retour à Marseille, l'OM a désormais recruté un joueur par ligne cet été.

33 sélections

Valère Germain et Luiz Gustavo avaient déjà donné le ton. Cette fois, ce mardi, l'OM frappe donc à deux reprises et dans un secteur qui était clairement son talon d'Achille la saison dernière : le défense.

L'OM et Séville seraient tombés d'accord sur un transfert de l'ordre de 6 millions d'euros. Adil Rami vient d'y passer deux saisons, après avoir défendu les couleurs du Milan AC (Italie), de Valence (Esp) et de ... Lille, entraîné à l'époque par un certain Rudi Garcia. Les deux hommes s'étaient quittés sur un doublé coupe/championnat.