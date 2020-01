Villas-Boas, entraineur de l'OM: "cela fait rêver"

Marseille, France

La dernière fois, les images sur nos petits écrans apparaissaient déjà en couleur. Mais seuls quelques joueurs actuels de l’OM étaient nés.

Il faut rembobiner le fil du temps juqu’à 1989, et ce match de fou de Papin, auteur d’un mémorable triplé, pour voir l’Olympique de Marseille soulever la Coupe de France (succès 4-3 face à Monaco, au parc des Princes).

"C'est une obsession" Steve Mandanda

Plus de trois décennies plus tard, le palmarès de l’OM s’est enrichi. Mais pas de la prestigieuse Dame Coupe. Et cette saison, que l’OM espère achever sur le podium de la Ligue 1 pour retrouver la Ligue des Champions sept ans après, c’est un objectif important pour le club olympien.

«Elle a une place très importante pour moi assurait le capitaine marseillais Steve Mandanda juste avant la trêve. C’est une obsession parce que j’ai gagné trois fois la coupe de la Ligue, j’ai remporté le championnat mais jamais la coupe de France. Pour le club, les joueurs, le staff et les supporters, c’est important de gagner quelque chose » souligne celui qui ne sera pas du déplacement à Limoges face à Trélissac, ce dimanche, car préservé après sa légère entorse de la cheville contractée mi-décembre, et avant le très attendu déplacement à Rennes, 3e de L1, vendredi 10 janvier prochain.

400e match de l'OM en Coupe de France

La priorité est donnée au championnat, car l’OM, sportivement et financièrement, a besoin de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais André Villas-Boas, au-delà de marquer les esprits après six mois sur le Vieux-Port, veut aussi marquer l’histoire du club.

« Je ne peux pas dire que (la Coupe de France) cela reste l’objectif principal mais c’est quelque chose qui fait rêver dixit Villas-Boas, qui dit _souvent aux joueurs qu’_à la fin, tu regardes seulement le palmarès de chacun. Et l’objectif principal pour la dimension du club est de gagner quelque chose. »

André Villas-Boas veut laisser une empreinte dans le palmarès de l'OM Copier

Le technicien lusitanien qui se méfie de ce 32ème de finale face aux amateurs de Trélissac.

Car l’OM est tombé face à pareil adversaire, et au même stade, la saison dernière (2-0, Andrézieux), car il ne connait pas l’état de la pelouse limougeaude et car il prie pour que son groupe soit au rendez-vous mentalement.

Mais pour conquérir une 11ème fois la Coupe de France, l’OM, qui va disputer ce dimanche son 400e match dans la compétition, le premier, saison 1917-1918, a été remporté par forfait face à Herculis Monaco, devra forcément sortir indemne d’un parcours toujours semés d’embuches. A commencer par ce duel face aux amateurs de Trélissac.