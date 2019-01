OM - Florian Thauvin "Bien évidemment on soutient le coach"

Dans un contexte de crise, et à 2 jours de OM / Monaco, c'est Florian Thauvin qui s'est exprimé ce vendredi devant les médias ; et l'attaquant a clairement insisté sur le fait que le vestiaire soutient toujours son entraîneur Rudi Garcia.

Florian Thauvin, à 2 jours d'un OM / Monaco qui sent le soufre

Marseille, France

Pour sa première sortie de l'année, l'Olympique de Marseille a touché le fond dimanche dernier en sortant de la Coupe de France dès les 32e de finale, éliminé par les amateurs d'Andrézieux (2-0) sans aucune contestation possible à Saint-Etienne. Cette défaite est la suite d'une longue série depuis le début de saison, avec des joueurs marseillais déjà éliminés aussi de la Coupe de la Ligue et d'Europa League. En championnat, rien n'est perdu loin de là, mais le groupe n'a clairement plus aucun joker. Alors, Rudi Garcia est-il menacé dans ces conditions, ses joueurs l'ont-ils lâché ?

"Bien évidemment on soutient le coach. Dans cette situation tout le monde a sa part de responsabilités. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui avons encaissé les buts, ce n'est pas le coach. Il ne faut pas l'accabler ; à nous les joueurs d'assumer. Tout le groupe est derrière le coach, on a confiance en lui à 100%" Florian Thauvin

L'OM n'a plus gagné depuis le 25 novembre, lors de son déplacement à Amiens (victoire 3-1), grâce justement à un triplé de Florian Thauvin. Les hommes de Rudi Garcia restent, toutes compétitions confondues, sur une série de 2 nuls et 5 défaites.