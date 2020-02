OM: les chaussures révolutionnaires "Made in Marseille" de Thauvin pour éviter de se blesser

Éloigné des terrains depuis plus de cinq mois, après avoir été opéré d'une cheville, l'ailier international a repris l'entrainement en extérieur cette semaine. A ses pieds: la Wizwedge, une chaussure unique, conçue à Marseille, et qui réduit considérablement le risque de blessure.

Un soulagement bicéphale...

Florian Thauvin affiche forcément la banane au moment de retrouver les pelouses du centre d'entrainement de l'OM, plus de cinq mois après son opération, à Londres, de sa cheville droite. Que le meilleur olympien des trois précédentes saisons a dû trouver le temps long. Autant que les supporters marseillais, qui sont une vingtaine à l'attendre, ce jeudi en début d'après-midi, pour seflies et dédicaces et qui poussent _"un ouf de soulagement. C'est la recrue hivernale de l'OM_!"

Thauvin est passé en laboratoire pour développer cette chaussure personnalisée

Thauvin, qui n' a joué que 15 minutes, fin août, face à St Etienne, avant de se faire opérer, va désormais parfaire sa condition physique afin de retrouver l'équipe fanion de l'OM, début mars.

Et pour retrouver ses sensations et la pêche, le champion du monde fait confiance à l'expertise locale. Depuis le début de la semaine, on aperçoit Thauvin chaussé des crampons Wizwedge, une société marseillaise qui a lancé une chaussure révolutionnaire. Il avait déjà enfilé les baskets de running de la marque phocéenne pour sa reprise de course sur tapis.

La chaussure révolutionnaire de Florian Thauvin Copier

Une attention portée sur les os de sa cheville et celui de son talon

Pour en faire un sorte de prototype unique, Florian Thauvin a passé quelques heures en laboratoire pour développer cette chaussure personnalisée. "Ce qui a été fait plus spécifiquement pour Florian c'est d'optimiser au maximum la réduction des contraintes au moment de chaque impact quand le sportif court sur les os du pieds, en particulier la cheville et l'os du talon, le calcanéum" précise Michel Behr, chercheur au Laboratoire Biomécanique Appliquée de l'université d'Aix-Marseille.

80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons (...), 30% de renvoi de retour d'énergie en plus!

Le marseillais Jean-Luc Gher, podologue de l'OM, et dirigeant de Wizwedge © Radio France - Bruno Blanzat

Il a fallu une dizaine d'années de recherches pour créer cette chaussure révolutionnaire, unique dans le foot de part son amorti et la stabilisation du pied. Et qui s'adapte au poids du sportif. Il suffit de changer le drop, une sorte de talonnette, à clipser dans la chaussure, suivant l'effort à fournir et le terrain rencontré. _"_C'est un produit qui permet de faire les mêmes efforts mais avec moins de blessures présente Jean-Luc Gher, podologue du sport à Marseille et dirigeant de la société Wizwedge. Par rapport à une chaussure de football traditionnelle, cette chaussure Wizwedge permet 80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons, 40% de contraintes en moins dans les os et également 30% de renvoi de retour d'énergie" conclut le podologue de l'OM depuis plus de 15 ans.

Une chaussure, proposée aussi pour le rugby et la course à pied, commercialisée pour le grand public entre 179 et 249 euros

Pensée et développée à Marseille, cette chaussure en cuir de veau est fabriquée en Italie. Elle est commercialisée pour le grand public. Son prix: autour de 250 euros. Le même concept existe aussi pour le rugby et la course à pied et le trail à des tarifs différents.

Une godasse cramponnée qui doit permettre à Florian Thauvin de retrouver une cheville de fer et une pêche d'enfer après une saison blanche.