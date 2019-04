OM - Florian Thauvin "Même si on allait en Ligue des champions, on y ferait quoi ? Faut pas se raconter de conneries"

Bordeaux, France

1er octobre 1977. Cette date va décidément encore hanter les nuits des supporters de l'OM. Depuis ce jour, Marseille ne s'impose plus à Bordeaux en championnat. Et ça s'est encore vérifié ce vendredi, alors que les hommes de Rudi Garcia abattaient l'une de leurs dernières cartes dans la course au podium. L'OM s'impose 2-0, et pourrait même perdre sa 5e place pendant le week-end.

"Comme d'habitude, y'a pas grand chose à dire d'autre ; ça sert à rien de chercher des excuses. Le podium ? C'est mort, c'est fini ; faut arrêter de ses raconter des histoires" Florian Thauvin

Bordeaux ouvre le score sur pénalty (Kamano) à la 27e minute, et Nicolas De Préville double la mise pour les girondins en seconde période. Balotelli, en proie à des soucis musculaires, n'est entré en jeu qu'en seconde période, et à la place de Dimitri Payet. Un changement tardif, un remplacement étonnant.. il est loin d'expliquer à lui seul cette nouvelle défaite marseillaise, mais son absence a pesé lourd.

Pour l'OM, c'est déjà l'heure du bilan. Lille, Lyon sont trop loin désormais. Et Florian Thauvin ne veut plus se voiler la face ""On n'a pas fait une bonne saison. Même si on allait en Ligue des champions, on y ferait quoi ? Faut pas se raconter de conneries". Reims et même Montpellier pourraient même ce week-end ravir à l'OM sa 5e place.

"C'est toujours la même chose, chaque année c'est à répétition. On lâche les saisons pour rien, on ne gagne pas les matchs qu'il faut, on fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, y'a qu'une chose à faire, c'est se faire, parce qu'on a été nul, donc faut l'assumer" F. Thauvin