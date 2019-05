OM - Florian Thauvin "Vous ne me mettrez pas à la porte comme ça !"

C'est à croire qu'il n'attendait que cette question. Alors que l'Olympique de Marseille venait de s'imposer très largement à Toulouse (5-2) ce samedi pour le compte de l'avant-dernière journée de championnat en Ligue 1, Florian Thauvin n'a pas manqué l'occasion de faire passer son message : un départ au mercato cet été ? Pas si sûr, loin de là. L'attaquant est pourtant annoncé partant depuis de longues semaines.

A Toulouse, l'attaquant international a soigné ses statistiques. Auteur d'un doublé dans les dernières minutes, il porte son total à 15 buts cette saison en Ligue 1 (et 7 passes décisives). Il reste de loin le meilleur buteur du club, même s'il n'atteint pas le niveau de la saison passée (22 réalisations). Mais il reste une valeur sûre, et à 26 ans peut espérer un nouveau départ vers l'étranger, après une première expérience ratée à Newcastle (2015-16).

"ça me fait plaisir que vous m'en parliez, parce que je vois tellement de choses défiler que j'ai limite l'impression que vous voulez me mettre à la porte maintenant. J'ai 2 ans de contrat. Tout le monde sait que je suis bien ici. Je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Rien à dire de plus, vous ne me mettrez pas à la porte comme ça !" F. Thauvin