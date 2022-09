OM-Francfort : sécurité ultra-renforcée à Marseille avant le match de Ligue des Champions

Une nouvelle fois, c'est un match sous tension qui se profile à Marseille. A l'occasion de la rencontre de la 2e journée de Ligue des Champions opposant l'OM à Francfort ce mardi soir, ce sont des milliers de supporters allemands qui sont attendus en ville : plus de 8.000 dont moins de 3.500 disposent de billets pour entrer dans le stade. Les 5.000 autres seront en ville, dont une partie, estimée à 300 personnes, sont réputés pour être des supporters ultra-violents

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône met en place un dispositif de sécurité ultra renforcé.

Des milliers de supporters allemands sans billets

Concernant ces supporters allemands sans billet, un arrêté préfectoral leur interdit d’accéder au stade Orange Vélodrome, de stationner et de circuler sur la voie publique aux abords du stade Vélodrome ce mardi. Dès ce lundi, il leur est interdit de stationner et de circuler sur la voie publique au centre-ville de Marseille dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements. Ces supporters pourraient "arriver à Marseille dès la veille du match ou la matinée du mardi 13 septembre 2022", précise la préfecture.

Plusieurs centaines de CRS sont donc mobilisés dès ce lundi, y compris pour surveiller les débordements entre supporters qui pourraient intervenir. En effet, la préfecture de police prévient : des supporters marseillais sillonnent le centre-ville de Marseille afin de détecter la présence de supporters de l’équipe adverse dans le but de les affronter.

Pour les supporters allemands de l’Eintracht Francfort munis de billets, ils seront acheminés jusqu’au stade Vélodrome à bord d’autocars et d’autobus placés sous escorte policière, dans le cadre d’un déplacement organisé depuis la Joliette jusqu'au stade.

Un autre arrêté préfectoral interdit également la vente à emporter de boissons alcoolisées ce mardi de 14h00 à 21h00, dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements de Marseille.

Éviter les débordements et les affrontements entre supporters

Il s'agit évidemment pour la préfecture de police d'éviter les débordements autour de cette rencontre de Ligue des Champions, avec des supporters allemands dont "plusieurs centaines sont potentiellement des ultras", selon la préfecture qui précise que "lors de leurs déplacements, ces supporters affectionnent l’usage massif d’engins pyrotechniques et la formation de cortèges pour se rendre au stade (« fanwalks »)"

Ces interdictions et restrictions interviennent dans un contexte de graves incidents survenus jeudi dernier lors de la rencontre Nice-Cologne. En avril dernier, un dispositif de sécurité renforcé avait déjà été déployé à Marseille à l'occasion de la rencontre OM - PAOK Salonique en Ligue Europe Conférence. En dépit de ces précautions, 10 personnes et une trentaine de policiers blessés lors des incidents entre supporters.

L'année dernière, les supporters de Francfort avaient débarqués en masse à Barcelone, pour une rencontre de quart de finale de Ligue Europa. Ils étaient 30.000, non prévus, dans les travées de l'enceinte catalane, bien au delà des 5.000 places réservées aux visiteurs. C’était "une image jamais vue dans le monde du football", selon le quotidien madrilène Marca.