OM-Francfort : huit interpellations après des affrontements dans les rues de Marseille

Ce lundi soir, huit personnes ont été interpellées avant la rencontre de Ligue des Champions entre l'OM et l'Eintracht Francfort. Sept d'entre eux sont marseillais et certains étaient armés. Des débuts d'affrontements ont éclaté mais il n'y aurait pas de blessé.

Match à très haut risque ce mardi soir au Vélodrome entre l'OM et Francfort, pour le compte de la 2è journée de Ligue des Champions. Jusqu'à 8.000 supporters allemands sont attendus à Marseille, dont une bonne moitié n'aurait pas de billet. Le match entre supporters a commencé dès lundi soir dans les rues de la cité phocéenne. Huit individus ont été arrêtés, dont sept Marseillais et et un Allemand. Au moins quatre d'entre eux détenaient une arme et étaient visiblement bien motivés pour en découdre avec les supporters allemands. Le cinquième a été arrêté parce qu'il insultait les forces de l'ordre.

Pas de blessé

Dans la soirée également, des supporters marseillais et allemands ont tenté de s'affronter en centre-ville. La préfecture assure que les forces de l'ordre ont réussi à séparer les différents groupes d'ultras. Il n'y aurait ni blessé, ni dégradation selon les autorités mais le pire est à craindre pour aujourd'hui. Selon la préfecture, il pourrait y avoir jusqu'à 5.000 supporters allemands sans billets dont des centaines d'Ultras plus intéressés par la bagarre que par la rencontre.

Le risque étant qu'ils commencent le match dans les rues de Marseille sur le Vieux-Port ou aux abords du stade. Pour cela, la vente d'alcool est interdite dans ce secteur à partir de 14h. Le dispositif est renforcé avec plus de 500 policiers et CRS et 1.200 personnes prévues par l'OM.