OM-Galatasaray : L'OM échoue lourdement 4 buts à 2 en Europa League

Troisième de sa poule de Ligue Europa après quatre nuls en quatre journées, l'OM se déplacait ce jeudi soir en Turquie, dans l'antre de Galatasaray, et il fallait gagner. Mais dans l'ambiance surchauffée du Nef Stadium, les Marseillais n'ont pas su se démarquer.

Il y a bien ce but de Milik à la 85e qui réduit le score à 4-2, mais ça ne suffira pas. Si on remonte le match, ça a été assez rapidement mal embarqué. Malgré un début de match plutôt satisfaisant, et deux poteaux malchanceux du côté des Marseillais, les Olympiens se retrouvent déjà avec deux longueurs de retard en fin première mi-temps. Le premier but des Turcs a été inscrit à la 12" minute, avant un écart au score qui se creuse à la 30" quand le Marseillais Caleta-Car dévie une attaque et trompe son gardien en inscrivant un but contre son camp.

A la 65e minute, l'écart se creuse et Marseille s'enfonce 3-0

A la 69e : but de Milik en deux-temps sur pénalty. Le score se réduit un peu. Mais le miracle ne viendra pas.

A l'issue de cette rencontre décevante, L'OM est éliminé de la Ligue Europa. Il faudra maintenant parier sur la dernière journée en début d'année 2022. L'OM devra au moins faire match nul au Vélodrome contre le Lokomotiv Moscou pour finir 3e et ... espérer une qualification lors des barrages.

Galatasaray finit en tête de ce groupe E, devant la Lazio, l'OM et le Lokomotiv Moscou.

