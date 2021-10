Un match nul 0 partout entre l'OM et Galatasaray ce jeudi soir en Ligue Europa. Une rencontre marquée une nouvelle fois par des incidents en tribune qui ont conduit l'arbitre à interrompre la rencontre en première mi-temps.

OM-Galatasaray : un match nul 0 partout et des incidents en tribune

Des Marseillais dominateurs, mais qui ne parviennent pas à s'imposer... C'est le résumé de cette soirée de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa Ligue Europa ce jeudi soir au stade vélodrome pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui sont tenus en échec 0-0 par le club turc de Galatasaray.

Un pénalty annulé

A la 79e minute, L'arbitre siffle bien un pénalty en faveur de l'OM, pour une faute sur Mattéo Guendouzi, ce qui aurait pu libérer les Marseillais... avant de revenir sur sa décision après avoir consulté l'assistance vidéo. Une décision arbitrale et un échec face aux buts qui frustre l'entraîneur olympien : "On devrait avoir six points ce soir pour ce qu'on a fait sur les deux premiers matches, a constaté Jorge Sampaoli en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

Avec deux points au compteur, l'OM est pour l'instant 3e de son groupe E en Ligue Europa, avant d'affronter la Lazio de Rome à l'extérieur le 21 octobre prochain.

Bombes agricoles, fumigènes et match interrompu

Mais ce qu'on retiendra aussi de cette rencontre, ce sont encore ces incidents en tribune qu'a du déplorer la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui était en tribunes.

Le match a été interrompu près d'une dizaine de minutes en première mi-temps après que des supporters turcs ont jeté des fumigènes vers les supporters marseillais installés dans le virage nord. Un de ces projectiles a touché un chargé de sécurité sur la pelouse et un autre a atteint le Virage Nord. Des dizaines de bombes agricoles ont aussi explosé au cours de la rencontre. Quelques provocations ont suivi entre supporters turcs et marseillais A l'issue de la rencontre, cinq personnes ont été interpellées.

"Ce soir il aura fallu 550 policiers pour qu'un match de foot se tienne. Trois d'entre eux ont été blessés, ils ont mon plein soutien", a écrit sur Twitter la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri

Plus de 3000 supporters de Galatasaray avaient été placés dans la tribune visiteurs, placée à droite du virage nord. Les fans de Galatasaray n'avaient pas été autorisés à faire le voyage d'Istanbul à Marseille, mais le club compte de très nombreux supporters partout en Europe, qui ont fait le voyage jusqu'à Marseille.