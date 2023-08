OM: Guendouzi va signer à La Lazio Rome

Comme pressenti depuis plusieurs jours, le Vélodrome va donc perdre l'un des ses chouchous.

Après Dimitri Payet ou Alexis Sanchez, c'est Mattéo Guendouzi qui va quitter l'OM. Le milieu de terrain aux cheveux longs ne fera pas une troisième saison avec la tunique étoilée. A 24 ans, il va découvrir un nouveau championnat, la Série A italienne et porter les couleurs de la Lazio Rome, avec qui il semble être déjà d'accord.

Les dirigeants phocéens et leurs homologues italiens sont tombés d'accord, ces dernières heures, sur le montant du transfert de Guendouzi, arrivé d'Arsenal il y a deux ans. L'OM va récupérer 13 millions d'euros. Un transfert assorti de 5 millions d'euros de "bonus", conditionnés aux performances du joueur et du club de la capitale transalpine.

Une « niaque » et une grande gueule qui ont plu aux supporters de l'OM

L'OM, qui va régler une petite somme à Arsenal, négociée lors de l'arrivée de l'international français, a aussi négocié 10% sur la plus-value d'un futur transfert de Guendouzi lorsqu'il quittera la Lazio Rome.

Celui qui a dit "au revoir" le Vélodrome sur une ovation du Commando Ultra 84, à la fin du match entre les olympiens et Brest (2-0), ce samedi, et qui a tout fait pour inscrire un but, sans réussite, aura marqué les supporters marseillais par sa gnac, son amour de l'OM et sa grande gueule sur le terrain, toujours prêt à défendre son club.

Pour remplacer Guendouzi, l'OM ne devrait pas recruter mais compter sur Pape Gueye, suspendu jusqu'à la mi-novembre.