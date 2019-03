OM : Jacques-Henri Eyraud efface un message Twitter après un flot d'insultes

Marseille, France

Sur cette photo qui fait polémique, Jacques-Henri Eyraud apparaît avec une veste de survêtement de l'OM ; il est entouré de 11 adolescents sur un parking au pied de leur établissement. Il s'agit du lycée Victor Hugo près de la gare saint-charles, où le président du club olympien venait promouvoir les études à Sciences-Politiques. Il s'agissait d'un déplacement dans le cadre du volet "Éducation" de la Fondation OM.

Sauf que parmi ces jeunes, une fille porte le maillot du .. Paris-St-Germain, sous sa veste. Et Jacques-Henri Eyraud reçoit très vite d'innombrables messages d'insultes, sur son propre compte. Précisons qu'il ne s'agit pas du compte officiel du club.

Insultes, menaces

En substance, ce qui lui est reproché, c'est de ne pas respecter "l'institution" OM. De poser tout sourire aux côtés d'un logo du club rival, et pas n'importe lequel. Ironie de l'histoire, cette polémique surgit dans la foulée d'une nouvelle élimination retentissante du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions (face à Manchester United).

De nombreux internautes essaient même de faire désactiver son compte, en le signalant auprès de Twitter, et en dénonçant une image soit-disant "offensante"

Le message initial a donc été supprimé. Jacques-Henri Eyraud en a publié un autre, à la place. Le dirigeant explique que la jeune fille serait "insultée et harcelée". Il se dit "scandalisé que le foot puisse autant dériver vers l’intolérance et la bêtise, en ce jour dédié aux droits des femmes. Un combat de plus à mener." Sauf que c'est comme remettre une pièce dans le juke box : les insultes ont aussitôt redoublé.