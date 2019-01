OM - Jacques-Henri Eyraud "Un cauchemar"

Saint-Étienne, France

L'Olympique de Marseille attaque 2019 peut-être encore plus mal encore que le club n'avait fini l'année passée. L'élimination de la Coupe de France par les amateurs d'Andrézieux (2-0) entre dans le côté le plus sombre de l'histoire du club marseillais dans cette compétition, dans la lignée des éliminations à Quevilly et Carquefou. A Geoffroy Guichard, les hommes de Rudi Garcia ont touché le fond, battus à la régulière sur des buts de Ngwabije (17e) sur corner puis sur une reprise de Milla (82e).

"Ce que j'ai vu est tout simplement inadmissible. On dira que c'est le charme de la Coupe de France. Pour moi, ça n'a de charme que le nom, c'est un cauchemar (..) On doit faire preuve d'autres valeurs, d'un peu de fierté, d'un peu d'orgueil. Ce que je n'ai pas vu. C'est une grande déception et une piètre soirée" Jacques-Henri Eyraud

Dans l’histoire du club, l’OM n’avait jamais été éliminé la même saison au 1er tour.. et de la coupe d’Europe, et de la Coupe de la Ligue (par Strasbourg au Vélodrome) et de la Coupe de France.

Alors, Rudi Garcia est-il menacé ? Clairement "non", selon les propres mots de Jacques-Henri Eyraud. Difficile donc d’imaginer une révolution dans le staff marseillais dans les prochains jours. A moins que Frank McCourt, le propriétaire américain, ne décide lui-même de trancher dans le vif.

L’OM rejoue dimanche prochain contre Monaco, cette fois à domicile, pour le premier match de la phase retour du championnat de Ligue 1.