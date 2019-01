OM - Jordan Amavi "Qu'ils nous crachent dessus, d'accord mais.."

Marseille, France

Peu avant l'heure de jeu ce vendredi au Stade Vélodrome, un pétard tombe de la Tribune Ganay. Il explose aux pieds de plusieurs joueurs et de l'arbitre de touche. Très vite, l'arbitre central Amaury Delerue décide de renvoyer tous les joueurs aux vestiaires. Après de longues négociations, le match finit par reprendre ... 35 minutes plus tard. Lille menait déjà 1-0. Bientôt Florian Thauvin sera expulsé. Et l'OM finit par s'incliner 2-1.

"Je l'ai reçu sur le dos. Ensuite le pétard tombe et il explose. L'arbitre a décidé d'arrêter le match, je lui ai dit de continuer mais il n'était pas d'accord. Si j'en veux aux supporters ? Qu'ils râlent, qu'ils nous crachent dessus parce qu'on n'est pas bon, c'est une chose. Mais après, recevoir ça, c'en est une autre" Jordan Amavi

L'Olympique de Marseille rejoue samedi prochain à Reims. D'ici là, les dirigeants vont certainement devoir rendre des comptes devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.