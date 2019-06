OM - La billetterie du stade à son tour ouverte pour les réabonnements

Marseille, France

La campagne d'abonnement de l'OM est maintenant lancée depuis plus d'une semaine, à l'issue d'une saison marquée par le départ de l'entraîneur Rudi Garcia et l'absence de qualification en Coupe d'Europe. Depuis la fin de saison dernière, un nouveau technicien a signé, le portugais A. Villas-Boas, et les supporters attendent maintenant les recrues. Pour l'instant, priorité pour les réabonnements. Jusqu'ici, c'était possible de reprendre un abonnement en Jean Bouin et Ganay uniquement sur Internet, sur om.net, mais depuis ce mardi, vous pouvez également vous rendre directement à la billetterie du stade Vélodrome.

Dans une dizaine de jours, les nouveaux abonnés

Pour être plus précis, depuis ce mardi, la billetterie du stade est ouverte pour les réabonnements en tribunes Jean Bouin et Ganay ; pour les virages, c'est à partir du lendemain, à partir de mercredi, à condition d'avoir au préalable repris sa carte de membre auprès des groupes de supporters. Attention : présence obligatoire de l’abonné muni de sa carte d’abonnement 18/19 et d’une pièce d’identité (3, Boulevard Michelet, 13008 Marseille). Au total, le club avait 38.000 abonnés la saison dernière.

La campagne pour les nouveaux abonnés, pour le grand public, débute un peu plus tard, le jeudi 20 juin (jusqu'au 14 juillet).