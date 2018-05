Marseille, France

Il reste moins d'une semaine maintenant avant la finale de Coupe d'Europe pour l'OM. Mercredi prochain à Lyon, Marseille a rendez-vous avec l'Atlético Madrid pour la finale d'Europa League. Et la plupart des groupes de supporters ont ouvert leur billetterie ce mercredi. Certains ont choisi le tirage au sort, pour désigner leurs abonnés qui auront la chance d'avoir un billet, d'autres privilégient les supporters qui font tous les déplacements, d'autres encore ont choisi le principe du "premier arrivé premier servi".

Certains abonnés ont choisi de passer la nuit devant le local de leur groupe, pour se donner toutes les chances d'obtenir le précieux sésame à l'ouverture des portes.

"On est arrivé à 1h du matin, avec des chaises et la glacière. On a réussi à avoir nos places juste avant midi. C'est un gros soulagement, très gros soulagement. J'ai envie de pleurer, parce qu'on a trop galéré. Et franchement j'ai de la peine pour les autres, parce que tous n'en auront pas, nous on a eu de la chance. On est content, forcément." Un abonné des Yankee

Certains supporters ont passé la nuit devant le local des Yankee pour obtenir des places pour la finale entre Marseille et l'Atletico Madrid. Reportage France Bleu Provence Copier

6h du matin ! Déjà une belle queue devant le local @MTP_1994_ !!! ALLEZ L’OM #TeamOM ! @OM_Officielpic.twitter.com/aXADJAT4B9 — Florian Di Maiolo (@DiMaioloFlorian) May 9, 2018

Moustapha habite à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à 70 kilomètres de Marseille Il s'est présenté devant le local des Yankee la veille, le mercredi vers 22h30. Il a passé donc la nuit sur place pour être certain d'avoir son billet pour la finale

"36 ans de Vélodrome, quatre matchs ratés, je suis là, j'ai mon sésame. On a dormi ici, on a papoté ici. On a discuté avec les amis. On a fait croissants, pains au chocolat, cafés. C'est nickel. On est arrivé à minuit, il y avait déjà du monde. Voir le ticket ? ça met des frissons ; j'annonce la couleur : on gagne 3-1 !" Moustapha

Moustapha, heureux d'avoir décroché son ticket pour la finale de l'OM ! Copier

Y a foule devant le local des #Yankees pour acheter les places pour #OMATLpic.twitter.com/XRoBVnLxzf — Laurence Mildonian (@lmildonian) May 9, 2018

Mais pour beaucoup, c'est aussi vite devenu un moment de frustration, voire de colère. Ils sont nombreux ceux qui ont attendu pour rien, même en étant venu tôt, très tôt.

"Depuis 6h du matin, je fais la queue, et là on nous annonce qu'il n'y a plus de place. Comme par magie. Si je m'abonne en virage, c'est parce que c'est moins cher et parce qu'il y a l'ambiance. Je serai toujours pour l'OM. Mais je suis dégoûté de ce système-là." Maxime, du 13e arrondissement de Marseille et abonné aux Yankee

La colère de Maxime, qui attendait depuis 6h du matin mais n'a pas pu obtenir de place pour OM / Atletico Madrid en finale d'Europa League Copier