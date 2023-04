OM: La victoire ou la colère!

Leur patience a semble-t-il des limite. On commençait à en douter, tant le Vélodrome s'est montré sympa avec son équipe cette saison, malgré les trois mois, et cinq matches, sans succès en championnat.

ⓘ Publicité

De plus en plus de supporters des virages pensent que le Vélodrome est trop gentil avec ses joueurs cette saison. Il y a, c'est vrai, du jeu, des émotions, et une formation toujours en course pour son principale objectif, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

loading

"En gagnant contre Paris, ils se sont dit qu'ils avaient réussi leur saison. Mais non!" Bastien, abonné Fanatics

Mais Bastien reconnait que, "depuis Annecy (élimination en Coupe de France en quart de finale face cette équipe de L2), la limite a été atteinte. On a été trop gentil avoue ce jeune abonné chez les Fanatics, en Virage Depé, qui vont fêter leur 35 ans ce dimanche. Mais maintenant, ça y est. Il faut leur faire comprendre que l'on est l'OM. Se faire sortir par Annecy, faire des nuls comme à Lorient, non... En gagnant contre Paris, ils se sont dit qu'ils avaient réussi leur saison. Mais non. Depuis cette victoire, ils ne font plus rien. Ils n'ont plus envie. Dans le jeu, ce n'est pas bon. Il faut vire se relever!"

Après quelques sifflets en fin de match il y a deux semaines au Vélodrome, après le match nul (1-1) face à Montpellier, et ces échanges, plus costauds, entre joueurs et supporters dimanche dernier à Lorient (0-0), on sent que la tension monte.

Pau Lopez, gardien de l'OM: "C'est un peu comme dans une famille, quand ton père est énervé contre toi."

Pour Pau Lopez, la réponse doit venir du terrain. "C'est un peu comme dans une famille raconte le gardien olympien. Quand ton père est énervé contre toi, tu dois faire quelque chose pour changer l'attitude de ton père. Cela dépend de nous. Si on leur donne quelque chose, ils vont être là. Sinon, on doit assumer ce que l'on fait."

loading

Deux groupes de supporters, les Fanatics et les Winners (36 ans), fêtent leur anniversaire ce dimanche. Aux olympiens de ne pas gâcher la fête. Sinon… "Ah j'ai parlé avec plusieurs personnes des groupes (de supporters) raconte Bastien. Et cela risque de chauffer s'il n'y a pas de victoire"...