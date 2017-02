OM : Lassana Diarra sifflé par son public, le vestiaire fait bloc derrière lui

Il n'est entré en jeu que pour quelques minutes, en fin de match mais cet OM / Guingamp (2-0) restera marqué par les sifflets du public marseillais à son encontre : pour Lassana Diarra, la reconquête des supporters de l'OM risque d'être longue et compliquée.

88e minute du match entre l'OM et Guingamp. Marseille a déjà assuré son succès 2-0 (buts de Bafé Gomis et Dimitri Payet). Rudi Garcia sort Maxime Lopez et fait entrer en jeu Lassana Diarra. Le vélodrome gronde et siffle son numéro 10.

La standing ovation du Stade Vélodrome pour le retour de Lassana Diarra 😍😍 #OMEAG pic.twitter.com/jZhnBR3xVI — La Prolong' (@laprolongfr) February 8, 2017

"Il a le maillot de l'OM. C'est se tirer une balle dans le pied que de siffler un de nos propres joueurs (...) mais bon c'est aussi à lui de gagner une place, parce que je ne la donne à personne" Rudi Garcia

Lassana Diarra suscite une quantité d'interrogations depuis l'été dernier entre l'amende qu'il doit payer au Lotomotiv Moscou, son ancien club, et ses velléités de départ. Au mercato hivernal encore, Rudi Garcia a accepté de ne pas le faire jouer, le temps qu'il trouve une solution, une porte de sortie. Lassana Diarra est resté. Rudi Garcia, comme prévu, l'a réintégré dans son groupe mais prévenu qu'il ne lui ferait aucun cadeau.

"C'est un joueur exceptionnel" Florian Thauvin

Des supporters qui se sentent trahis

Dans la foulée de leur victoire face à Guingamp, plusieurs membres de l'effectif sont venus au secours de leur ex-capitaine. A commencer par .. le nouveau porteur du brassard olympien, Bafé Gomis, qui demande l'indulgence du public

@Yanis1315 @Zempeknio Pour moi Diarra ne mérite plus de porter notre maillot, arguments ou pas. — Heureux comme Lass (@RienAFoot_RAF) February 9, 2017

@BafGomis désolé bafé mais diarra n'est pas très clean à nos yeux!! D'où son attitude envers l'OM, à lui de se faire pardonné — Willayse (@WillyWillayse) February 8, 2017

"Il appartient encore à la famille OM. Je suis triste qu'on le siffle. Il faut l'épargner, on aura besoin de lui, l'OM est meilleur avec lui sur le terrain. De temps en temps il faut tirer un trait sur le passé et regarder de l'avant. Notre intérêt commun c'est de faire avancer l'OM", Bafé Gomis

Diarra est quand même revenu salué le virage après le match. #pasrancunier #OMEAG pic.twitter.com/bKI83n5QDD — Remi Simonpietri (@RSimonpietri) February 8, 2017

S'il reste, quelle voie pour la rédemption ? Une seule : le terrain. Lassana Diarra doit brller, et redevenir le formidable joueur qu'il peut être, assurément l'un des meilleurs, l'un des plus beaux potentiels du vestiaire marseillais.

"Dur pour lui. C'est un grand joueur et une bonne personne. Il est fort mentalement" Rémy Cabella

Diarra il a entendu les sifflets, il a mit un petit pont, une accélération et une passe à la Iniesta, j'étais comme ça dvt ma télé #OMEAG pic.twitter.com/J8iWXw7CQD — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) February 8, 2017

Lassana Diarra, avant cet OM / Guingamp, n'avait plus porté les couleurs de l'OM depuis le 21 décembre, à Bastia.