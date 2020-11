OM : le coup de gueule de Villas-Boas

Mécontent du niveau de son équipe en Ligue des Champions et plus particulièrement à Porto (0-3), mardi, l’entraîneur de l'OM a réuni ses joueurs, jeudi, pour leur parler du pays. Une réaction est attendue, ce vendredi, à Strasbourg. A vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence.

Il n'avait pas craché sa colère dans la nuit portugaise, juste après la débâcle à Porto (0-3) mardi, chez lui, dans sa ville natale. Car Villas-Boas ne s’exprime pas à chaud. Mais ce jeudi, il avait des choses à dire à ses joueurs. Et a décalé l’entrainement de ¾ d’heure pour leur faire part de son fort mécontentement.

Villas-Boas a évoqué un sentiment de honte d’après L’Equipe. Avant de responsabiliser les joueurs sur la chance qu’ils ont de bénéficier de salaires très importants au cœur d’une situation économique difficile pour beaucoup.

"Quand il faut être père, je suis père. Quand il faut être mère, je suis mère (rire)." André Villas-Boas

Car le portugais, souriant et agréable de nature, peut aussi être sanguin.

"Je suis capable de coup de gueule tout le temps. Vous le savez, je perd parfois la tête (sourire) nous avait expliqué le technicien juste avant de parler à sa bande. Mais ces conversations que j'aies avec mon vestiaire, je les aies déjà eu plusieurs fois. Quand c'est le moment d'être père, je suis )ère. Quand c'est le moment d'être mère (rire), je suis mère."

Objectif fixé à ses joueurs : 6 points sur 9 en Ligue des Champions et une série en Ligue 1

Villas-Boas a aussi fait part de son incompréhension, d'après le quotidien de sport, de voir certains joueurs étrangers ne pas encore maîtriser la langue française. Et s’il a reconnu certaines erreurs de sa part dans la gestion des remplaçants, qui auraient dû plus jouer, il fixe aussi un cap à ses joueurs : prendre au moins 6 points sur les 9 encore en jeu en Ligue des Champions et poursuivre leur série en championnat.

L’OM en est à 2 succès. Un 3e, ce vendredi, à Strasbourg, face à l’avant-dernier, permettrait de constater que la plus forte colère de Villas-Boas depuis son arrivée à Marseille a été entendue.