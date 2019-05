OM - Le départ de Rudi Garcia officialisé d'ici lundi ?

Toulouse, France

Une victoire et puis s’en va ? L’OM s’impose, et même très largement, 5 buts à 2 à Toulouse ce samedi, pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Mais c’est aussi presque confirmé, Rudi Garcia ne sera bientôt plus sur le banc marseillais. En tout cas, selon nos confrères du JDD, le président du club Jacques-Henri Eyraud devrait l’officialiser au plus tard d'ici lundi.

Rudi Garcia certainement encore sur le banc pour OM / Montpellier vendredi

Au plus dur de la saison, le président de l’OM est resté droit dans ses bottes, fidèle à son entraîneur. Il a fait le dos rond avec lui, espérant des jours meilleurs. Ils ne sont jamais venus

EXCLUSIF #JDD - Rudi Garcia et l'OM, c'est fini : le départ de l'entraîneur devrait être annoncé d'ici à lundi https://t.co/lOk40lxc0Mpic.twitter.com/WKQ3EGxaU0 — Vivien Vergnaud (@Vergnaud) May 18, 2019

Bilan ? L’OM rate encore une fois la Ligue des Champions, et ne jouera même pas l’Europa League l’an prochain ; cette compétition qui avait apporté tant de crédit à Rudi Garcia, justement, il y a tout juste un an avec une finale, certes perdue, mais une finale quand même à la fin de sa première saison pleine à la tête de l’équipe.

Cette fois, il semble clairement impossible de repartir avec lui. Le ressort est cassé. D’abord avec une bonne partie de ses joueurs, surtout les cadres. Divorce aussi avec les supporters

Jacques-Henri Eyraud avait promis des décisions fortes il y a quelques jours. Voici donc le premier étage de la fusée. A très court terme, c’est malin, il permet de jouer un dernier match au Vélodrome contre Montpellier vendredi, en désamorçant le risque d’avoir un stade explosif en guise d’adieu. Mais il annonce aussi, le début d’un immense chantier au club cet été